ميتا ترفع إنفاق الذكاء الاصطناعي إلى 145 مليار دولار رغم تراجع السهم

أعلنت شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك، أمس، زيادة جديدة في إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى تراجع أسهمها بنحو 6% في ساعات ما بعد التداول.

وبالنسبة للعام الحالي، تتوقع الشركة الآن استثمارات رأسمالية تتراوح بين 125 و145 مليار دولار، مدعومة بنمو مستمر في أعمال الإعلانات.

وكان النطاق السابق الذي أعلن قبل ثلاثة أشهر يتراوح بين 115 و135 مليار دولار.

وفي عام 2025، أنفقت الشركة نحو 72 مليار دولار، معظمها على توسيع مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وتأتي تمويلات توسع الذكاء الاصطناعي من النشاط الإعلاني المزدهر لشركة ميتا، فقد ارتفع إجمالي الإيرادات في الربع الماضي بنحو الثلث مقارنة

بالعام السابق ليصل إلى 56.3 مليار دولار.

وقفزت الأرباح بنسبة 61% لتصل إلى نحو 26.8 مليار دولار، وتشمل هذه النتيجة فائدة ضريبية بنحو 8 مليارات دولار تم تسجيلها في الربع الأول من العام.

ويهدف الرئيس التنفيذي لـ"ميتا" مارك زوكربيرج، إلى التفوق على منافسين مثل شركة "أوبن إيه آي" المطورة لـ "تشات جي بي تي"، وكذلك جوجل وشركة الذكاء

الاصطناعي التابعة لإيلون ماسك "إكس إيه آي"، في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو يستعد لإنفاق مليارات الدولارات، حتى مع احتمال بناء سعات مفرطة في مراكز البيانات.