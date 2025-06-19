ترامب يمنح "تيك توك" مهلة ثالثة

في خطوة جديدة تعكس تعقيدات ملف تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أمراً تنفيذياً يمنح منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة مهلة ثالثة مدتها 90 يوماً قبل دخول قرار الحظر حيز التنفيذ، ليصبح الموعد النهائي الجديد في 17 سبتمبر المقبل.

ويأتي التمديد في إطار سعي إدارة ترامب إلى إتمام صفقة تقضي بفصل "تيك توك الولايات المتحدة" عن الشركة الأم الصينية "بايت دانس"، وتحويله إلى كيان مملوك بغالبيته لمستثمرين أميركيين، على رأسهم شركة "أوراكل" و"بلاكستون"، وبمشاركة رجل الأعمال مايكل ديل. وقد جرى التوصل إلى بروتوكول بهذا الشأن في أبريل، يشمل رفع الحصة الأميركية من 60% إلى 80%، مع احتفاظ "بايت دانس" بـ20%.

ورغم التوافق المبدئي، تعطّلت الصفقة بعد أن أعلنت الصين رفضها إعطاء موافقتها، رداً على الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها ترامب على الواردات الصينية، والتي وصلت لاحقاً إلى 145%.

وفي تصريحات نشرها على منصته "تروث سوشال"، قال ترامب: "لا نريد حظر تيك توك، لكننا نريد حماية بيانات الأميركيين. ننتظر موافقة الصين، وأعتقد أن الرئيس شي سيعطي الضوء الأخضر في النهاية".

وأكدت البيت الأبيض، عبر المتحدثة كارولين ليفيت، أن الرئيس ترامب لا يرغب في حرمان 170 مليون مستخدم أميركي و7.5 ملايين شركة أميركية تعتمد على التطبيق من خدماته. وأضافت أن التمديد الجديد يمنح الإدارة الفرصة الأخيرة لإتمام صفقة آمنة وشفافة.

من جهته، رحّب تطبيق "تيك توك" بالقرار، معتبراً أن دعم ترامب يمثل ضمانة لاستمرارية المنصة ومستخدميها في الولايات المتحدة، مؤكداً التزامه بالتعاون مع الإدارة الأميركية لضمان أمن البيانات.

يُشار إلى أن الكونغرس الأميركي أقر في عام 2024 قانوناً يُلزم "بايت دانس" ببيع "تيك توك" أو مواجهة الحظر الكامل، وهو ما أيدته المحكمة العليا لاحقاً. وتم تعليق الحظر موقتاً عبر أوامر تنفيذية بدأت مع أول يوم في ولاية ترامب الثانية، بينما لا تزال نهاية المعركة بين الأمن القومي والتكنولوجيا العالمية مفتوحة على احتمالات متعددة.