إفلاس 10 آلاف شركة في السويد

يُتوقع أن تعلن أكثر من 10 آلاف شركة في السويد إفلاسها هذا العام، وهو رقم لم تشهده البلاد منذ أزمة مالية في تسعينيات القرن الماضي امتدت من القطاع المصرفي لتؤثر على الاقتصاد بصفة عامة، وفقاً للمرجع الائتماني وكالة «كريديت سيف آي سفيريج».

وأعلنت 9197 شركة محدودة عن إفلاسها منذ بداية العام حتى الآن بزيادة 24% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي و64% عن العدد المسجل قبل عامين وفقاً لما ذكره هنريك جاكوبسون الرئيس التنفيذي لوكالة «كريديت سيف».

وأشارت مؤسسة الاستعلام الائتماني إلى أن حلول أجل سداد المستحقات الضريبية المؤجلة على الشركات كان سبباً رئيسياً وراء ارتفاع عدد حالات الإفلاس. ووصفت هذا الاتجاه بأنه «قنبلة موقوتة». وقالت «كريديت سيف» إن المعاناة مستمرة في الشركات العقارية ووكالات السيارات في حين تظهر بعض علامات التحسن لدى شركات التجزئة.