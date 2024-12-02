"جميرا" تعزز علامتها التجارية بتوسيع محفظتها في أهم المحميات الأفريقية



أعلنت جميرا، شركة الضيافة الفاخرة والعضو في دبي القابضة، عن عقد شراكة مع مجموعة ثاندا، التي تقدم تجارب ووجهات راقية للاستخدام الخاص والحصري، لإضافة وجهتين حصريتين جديدتين: جميرا جزيرة ثاندا – وهي فيلا للاستخدام الخاص في محمية شونجيمبيلي البحرية في تنزانيا – وخيام جميرا ثاندا سفاري التي تُعد واحدة من أفخم وجهات السفاري الخاصة في جنوب أفريقيا، والمكونة من مجموعة من المساكن الفاخرة التي تحمل علامات تجارية، ونادي للأعضاء فقط.



تأتي الوجهتان في إطار خطة جميرا للتوسع في مناطق جديدة ضمن القارة الأفريقية، والتي تسعى لتنفيذها عبر عقد شراكات مهمة مع علامات تجارية أخرى تشترك معها في قيمها التي تحتفي بالتراث والثقافة وحماية البيئة. ويجسد اسم "ثاندا" نفسه، الذي يعني "الحب" باللغة الزولوية، جوهر التجارب التي تقدمها جميرا في الوجهات الجديدة، حيث تم تصميم كل وجهة بهدف تعزيز الروابط العميقة مع الطبيعة والمجتمع المحلي.



وتحرص جميرا من خلال الجزيرة الخاصة وخيام السفاري الجديدة، اللتين تعتبران التجربة الأولى من نوعها ضمن الخدمات التي تقدمها جميرا، على تعزيز الروابط المتأصلة منذ زمن بعيد بين تنزانيا والمنطقة العربية، حين كان البحارة والمسافرون على طرق التجارة يُستقبلون بحفاوة ويتبادلون الخبرات والأفكار والقصص التي أسهمت في تشكيل ثقافة منطقة الشرق الأوسط كما نعرفها اليوم.



وقال توماس ماير، الرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي المؤقت في جميرا: "استراتيجيتنا في جميرا واضحة على صعيد التوسع والنمو في المستقبل، ولدينا خطة محددة لتحقيقها. نريد أن ننمو بشكل مستدام في وجهات جديدة وتنويع محفظتنا مع التركيز على العقارات التي تعزز جاذبيتها للضيوف بتجارب فريدة متجذرة في الثقافة وروح التواصل.



وتجسد جميرا جزيرة ثاندا وجميرا ثاندا سفاري هذه الاستراتيجية. فهذه العقارات الاستثنائية لا تمثل فقط مجرد بداية لوجودنا في سوق أفريقيا التي تشهد نمواً متزايداً في قطاع السفر الفاخر، بل إنها تمثل نمطاً جديداً من التجارب التي تقدمها جميرا بدءاً من الخصوصية التامة وصولاً إلى الفرصة للاستمتاع بروائع الطبيعة في أبهى صورها.



ومع تركيزنا على الثقافة المحلية والحفاظ على البيئة، فإن قيم ثاندا تتماشى إلى حد كبير مع قيمنا، ونحن فخورون جداً بمواصلة عملنا الرائع الذي نقوم به للحفاظ على هذه الوجهات الملهمة وحمايتها للأجيال القادمة. ونتطلع إلى الترحيب بأول ضيوفنا في وقت لاحق من هذا العام".



ومن جانبه، قال بيير ديلفو، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لمجموعة ثاندا: "حين بدأت أنا ومالكا المجموعة السويديان كريستين ودان أولوفسون هذه الرحلة في عام 2002، كنا نتطلع إلى عقد شراكة في المستقبل مع إحدى الشركات العالمية الرائدة التي تتماشى رؤيتها مع مبادئنا وقيمنا، وخاصة فيما يتعلق بدعم القضايا الإنسانية والاجتماعية والحفاظ على البيئة. واليوم، بعد عشرين عاماً من افتتاح أول خيام فاخرة للمجموعة، نبدأ فصلاً جديداً في هذه الرحلة بحماس. تسعدنا هذه الشراكة مع جميرا، والتي بثت التفاؤل في فريق ثاندا تجاه المستقبل وما يحمله لنا من نجاحات. وتتمثل مهمتنا المشتركة مع جميرا في تقديم تجارب فريدة لضيوفنا مع الاستمرار في الارتقاء بجودة الضيافة إلى آفاق جديدة".

جميرا جزيرة ثاندا

تعتبر جميرا جزيرة ثاندا جزيرة استوائية غير مأهولة تبلغ مساحتها 5 هكتارات وتقع في مياه المحيط الهندي الصافية، وتحديداً ضمن محمية جزيرة شونجيمبيلي البحرية. ويمكن الوصول إليها عبر رحلة قصيرة بطائرة هليكوبتر من مطار دار السلام، أو بالقارب السريع من جزيرة مافيا القريبة، والتي يمكن الوصول إليها عبر رحلة طيران قصيرة من دار السلام.



تتميز الجزيرة الخاصة بأجوائها الرومانسية الهادئة التي تقدم للضيوف تجربة فريدة وثرية، وتضم فيلا خاصة بخمسة أجنحة وخيمتين فاخرتين على الطراز السواحيلي التقليدي تتيح للضيوف إمكانية الوصول المباشر إلى المحيط. وسيقدم الطاهي الخاص بالجزيرة وفريق الطهي المتخصص تجارب طعام استثنائية باستخدام مكونات من مصادر محلية في أكثر الأماكن شاعرية على طول الشاطئ الخلّاب.



وسيعيش الضيوف مغامرة لا مثيل لها مع إيقاعات الحياة الطبيعية للجزيرة من خلال رحلات بحرية يومية يقودها قائد قارب مخصص. وتتضمن تلك المغامرات السباحة مع أسماك قرش الحوت في أكبر محمية بحرية في المحيط الهندي، والغطس مع السلاحف البحرية، جولات بقوارب الداو الشراعية العربية التراثية إلى جزيرة تشولي القريبة، وجولات المشي مع الطيور على طول المسارات الرملية البيضاء للجزيرة، فضلاً عن قائمة طويلة من النشاطات الأخرى.

ستركز جميرا جزيرة ثاندا اهتمامها على مبادرات الحفاظ على المحيطات، ومنها مشروع ترميم الشعاب المرجانية، وبرنامج لحماية السلاحف البحرية المهددة بالانقراض، والتي تشملها مبادرات الحفاظ على البيئة البحرية التي تنفذها جميرا منذ فترة طويلة في كل من جميرا برج العرب وجميرا النسيم في دبي، وجميرا جزيرة أولهاهالي في جزر المالديف. كما ستواصل جميرا تنفيذ برنامج "ستار فور لايف" المجتمعي في ثاندا والذي يهدف إلى تطوير مهارات وتعليم الشباب في جزيرة مافيا القريبة في تنزانيا.

جميرا ثاندا سفاري



تقع خيام جميرا ثاندا سفاري الفاخرة في منطقة تحتوي على تنوع كبير من الحيوانات والنباتات البرية في مقاطعة كوازولو ناتال الواقعة شمال جنوب أفريقيا، وهي واحدة من أفخم وجهات رحلات السفاري في أفريقيا والتي تتيح للضيوف الاستمتاع بتجارب لا تُنسى في محميات "الخمسة الكبار" الأكثر تميزاً في العالم.



تمتد هذه المحمية الخاصة على مساحة شاسعة من التلال المنحدرة ذات الطبيعة البرية، وتضم مجموعة متنوعة من خيارات المساكن الفاخرة، منها مساكن جميرا في نادي رويال ثاندا، أحد أرقى النوادي الاجتماعية في أفريقيا. وسواء كان الضيوف من محبي المغامرة أو العزلة، تتيح لهم مساكن جميرا الاستمتاع بميزة الدخول الحصري إلى محمية برية خاصة وآمنة تقع على مساحة 386 هكتار، فضلاً عن خدمة كونسيرج مخصصة لتلبية جميع المتطلبات.

تستقبل مساكن جميرا الضيوف في ديسمبر 2024، وستطرح جميرا بالتزامن مجموعة إضافية من المساكن التي تحمل علامتها التجارية للبيع قيد الإنشاء، إضافة إلى طرح خيام جديدة فاخرة بحلول عام 2027.



وستقود فرق مخصصة من مرشدي الحياة البرية الضيوف في مغامرات عبر سهول المحمية ووديانها وجبالها التي تمتد على مساحة 16500 هكتار، ما يتيح للضيوف الانغماس في روائع الحياة البرية الأفريقية، وتتضمن الأنشطة جولات بسيارة عبر المحمية، ورحلات سير عبر الشجيرات، وتجارب الطعام على ضوء النجوم، والاستمتاع بالشراب على إطلالات بانورامية ساحرة، إضافةً إلى دورة كشافة للأطفال. وسيتم اعتماد برامج ثقافية مخصصة تعزز ثقافة الزولو وتدعم التمكين الاجتماعي لمجتمعات الزولو المحلية.



وضمن إطار مبادرات صندوق مؤسسة ثاندا الراسخة المجتمعية والتزام جميرا بمسؤولياتها بالحفاظ على بيئة المناطق التي تنشط فيها، ستشارك خيام جميرا ثاندا سفاري أيضاً في العديد من البرامج المهمة للحفاظ على البيئة والتي تشمل مشروع "وحيد القرن" الرائد في كوازولو ناتال، وهو شراكة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخاصة في كوازولو ناتال لمكافحة الصيد غير المشروع والحفاظ على البيئة عبر الجهود التعاونية المكثقة، إضافةً إلى مشروع "زيادة مساحة الموائل الطبيعية لحيوان وحيد القرن الأسود" التابع للصندوق العالمي للطبيعة، والذي يهدف إلى زيادة أعداد هذا النوع المهدد بالانقراض في البرية. ويظل مشروع "ستار فور لايف"، الذي يخدم المجتمع، محور اهتمام جميرا وفاءً لالتزامها بالاستثمار في مستقبل الشباب.