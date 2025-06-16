"واتساب" يكشف عن ثلاث خدمات إعلانية

أعلنت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب، اليوم الاثنين، أن المستخدمين سيبدأون مشاهدة إعلانات في بعض أجزاء التطبيق، في إطار سعي الشركة المملوكة لمجموعة "ميتا بلاتفورمس" الأمريكية لتحقيق إيرادات إضافية من التطبيق الذي يستخدمه مليارات الأشخاص.

وستظهر الإعلانات فقط في خانة التحديثات التي يستخدمها نحو 1.5 مليار مستخدم يومياً، في حين لن تظهر الإعلانات في مكان المحادثات الشخصية للمستخدم، بحسب المطورين.

وقالت واتساب في منشور عبر الإنترنت: "تجربة المراسلة الشخصية في واتساب لم تتغير، وستظل الرسائل والمحادثات والحالات الشخصية للمستخدمين مشفرة تماماً ولن يمكن استخدامها لعرض الإعلانات".

ويعتبر هذا التطور تغييراً كبيراً بالنسبة للتطبيق الذي تعهد مؤسساه جان كوم وبريان أكتون عند إطلاقه في 2009 باستمراره خالياً من الإعلانات.

وفي عام 2014 اشترت شركة شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تطبيق واتساب، ليغادر كوم وأكتون الشركة بعد ذلك.

وقالت واتساب إن الإعلانات ستستهدف المستخدمين بناءً على معلومات مثل عمر المستخدم، وبلده أو مدينته، ​​واللغة التي يستخدمها، والقنوات التي يتابعها في التطبيق، وكيفية تفاعله مع الإعلانات التي يشاهدها.

وأكدت واتساب أنها لن تستخدم الرسائل الشخصية والمكالمات والمجموعات التي يكون المستخدم عضوًا فيها لاستهدافه بالإعلانات.

وتعتبر هذه الإعلانات واحدة من ثلاث خدمات إعلانية كشفت عنها واتساب اليوم، سعيًا منها لتحقيق الربح من مستخدمي التطبيق.

وفي الوقت نفسه ستتمكن القنوات التي يتم بثها عبر منصة واتساب من فرض رسوم شهرية على المستخدمين مقابل الحصول على تحديثات حصرية.

كما سيتمكن أصحاب الأعمال من الدفع مقابل الترويج لقنواتهم للمستخدمين الجدد.