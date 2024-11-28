بيع كامل الوحدات العقارية في حي «لاسينا» بمشروع «غاف وودز»

أعلنت ماجد الفطيم بيع جميع الوحدات السكنية في حي «لاسينا»، المرحلة الثانية من مشروع «غاف وودز»، الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام كأول مجتمع سكني يقدم تجربة معيشية مستوحاة من الغابات في دبي.

ويمتد المشروع على مساحة 738 ألف متر مربع قبالة طريق الشيخ محمد بن زايد، بالقرب من القرية العالمية، وسيتم تطويره على ثماني مراحل، على أن يتم إنجازه كاملاً في عام 2031.

وقد تم بيع المرحلة الثانية من المشروع، وهي حي «لاسينا»، في وقت قياسي، ما يعكس بشكل واضح الطلب المتزايد على مشاريع سكنية توفر نمط معيشة هادئاً وقدرات اتصالات محسّنة وتستند إلى عناصر الطبيعة والمساحات الخضراء في دبي.

وقال أحمد الشامي، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية: «نسعى من خلال مشروع غاف وودز إلى إرساء معيار جديد للحياة المستدامة والمتناغمة مع الطبيعة في دبي. وتم تصميم حي لاسينا ليتناسب مع أنماط معيشة متنوعة، حيث إنه يوفر خمسة خيارات لمخططات الوحدات السكنية، تتراوح من وحدات بغرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، بما في ذلك وحدات الدوبلكس».

وتتضمن المرحلة الأخيرة من المشروع ملاذاً طبيعياً يثري حياة السكان اليومية. تشمل هذه المرحلة ثلاثة أجنحة معمارية مميزة وهم Rustle وBreeze وRipple، صُممت لتلبية أنماط حياة متنوعة.

ويتميز مشروع «غاف وودز» المبتكر بغابة طبيعية تضم نحو 35 ألف شجرة، من بينها أشجار الغاف الشهيرة التي تتميز بقدرتها على التكيف مع الظروف المناخية القاسية. ويزيد عدد أشجار الغاف على عدد سكان المشروع.