تأجير بنتهاوس بـ 4 ملايين درهم بـ«ون في نخلة جميرا»

أعلنت شركة داتشا العقارية إتمام صفقة إيجار سنوية قياسية بقيمة 4,000,000 درهم أي ما يعادل حوالي 1.1 مليون دولار لشقة بنتهاوس في مشروع «ون في نخلة الجميرا»، حيث تُعد هذه الصفقة البارزة واحدة من أهم اتفاقيات الإيجار في تاريخ دبي للشقق السكنية أو البنتهاوس.

وتبلغ مساحة الشقة 7,450 قدماً مربعة وتتمتع بمزيج ابين الفخامة والخصوصية. وتتميز الشقة بحوض سباحة خاص وتراس واسع يوفر إطلالات بانورامية على أبرز معالم دبي، بما في ذلك عين دبي ونخلة الجميرا وبرج العرب وبرج خليفة.

وتقع الشقة في مشروع تديره مجموعة دورشيستر، حيث يتمتع المقيمون في المنطقة بالوصول إلى مرافق ذات مواصفات عالمية مثل الشاطئ الخاص، وحمامات السباحة والسبا ومراكز للياقة البدنية وخدمات الحراسة الشخصية.

وتؤكد هذه الصفقة على الإقبال المتزايد على سوق العقارات الفاخرة في دبي خاصة لذوي الثروات الطائلة ممن يبحثون عن مساكن استثنائية، كما تُعد نخلة الجميرا بموقعها المميز ومستوى الراحة وأسلوب الحياة الحصري لديها واحدة من أكثر المناطق طلباً في دبي.