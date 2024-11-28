الكشف عن «قصور موناكو» بـ«عزيزي فينيس»

كشفت عزيزي للتطوير العقاري، عن مشروع «قصور موناكو»، الذي يمثل إضافة جديدة لأسلوب الحياة الفاخر ضمن مشروعها «عزيزي ڤينيس» متعدد الاستخدامات في دبي الجنوب.

وتضم هذه المجموعة الحصرية 109 قصور مع أسلوب معيشة بتصاميم مائيّة، محاطة بمساحات خضراء وإطلالات البحيرة المستوحاة من مدينة فينيسيا الإيطالية. وتتنوع هذه القصور لتشمل ثمانية أنماط معمارية بدءاً من الطراز الملكي الكلاسيكي وصولاً إلى الطراز العصري.

وتمّ الكشف عن هذه القصور خلال فعالية استضافتها «كوكا كولا أرينا» في سيتي ووك، والتي تميزت بعرض مميز من المطربة نانسي عجرم، بحضور أكثر من 12,000 شخص.

وتتراوح مساحات الأراضي بين 10,000 و20,000 قدم مربعة، فيما يضمّ كلّ قصر منها 6 إلى 8 غرف نوم. وقال مرويس عزيزي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري: إطلاق قصور موناكو يُعدّ خطوة محورية في تعزيز مكانة دبي كمركز للعقارات الفاخرة.

وقد صممت هذه القصور الراقية خصيصاً لتوفير تجربة سكنية مميزة على الواجهة البحرية. وسيضم مشروع «عزيزي ڤينيس» أكثر من 36 ألف وحدة في 100 مجمع سكني، وأكثر من 109 منازل فائقة الفخامة، وتتولى عزيزي دور المطور الرئيس المسؤول عن إنشاء المباني والطرق وجميع البنية التحتية للمشروع.