ديار تعلن عن «بارك فايف» بقيمة 1.5 مليار درهم

أعلنت شركة ديار إطلاق مشروع «بارك فايف»، وهو مجمّع سكني متعدّد الطوابق والخدمات في مدينة دبي للإنتاج. وتبلغ قيمة المشروع 1.5 مليار درهم. وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير:

«يُمثل مشروعنا الجديد، «بارك فايف» إضافةً مثيرة ومهمة إلى محفظة مشاريع ديار. وستتضمن المرحلة الأولى من بارك فايف أبراج «إيلم» و«إيمبر»، التي تضم مزيجاً من الاستوديوهات الواسعة، والشقق ذات غرفة نوم واحدة، وغرفتي نوم، وثلاث غرف نوم.

تتميز أبراج «إيلم» و«إيمبر» بمرافق متميزة مثل حدائق اليوغا، ومساحات العمل المشتركة في الهواء الطلق، ومراكز اللياقة البدنية، وحمامات السباحة اللامتناهية، إضافة إلى مناطق لعب مخصّصة للأطفال.

كما يمكن للسكان الاسترخاء في أماكن هادئة مثل حديقة الأراجيح، وحتى سينما خارجية مظللة. وهناك مجموعة واسعة من المرافق بما في ذلك ملاعب رياضية متعددة الأغراض، وملاعب كرة طائرة رملية على السطح، وحمامات سباحة على طراز المنتجعات، بالإضافة إلى حمامات سباحة مخصّصة للأطفال.