الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تشارك في الأسبوع العالمي للغذاء 2024

قدم الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، عرضاً بعنوان «تعزيز الأمن الغذائي من خلال تطبيق نماذج الهيئة في التمويل الأصغر»، الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري، في القمة العالمية للأمن الغذائي، خلال فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء 2024، الذي يعقد بالفترة 26 -28 نوفمبر 2024 تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بحضور نخبة متميزة من القادة العالميين من الوزراء والخبراء من المنظمات الدولية الرائدة وصناع القرار، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

خلال العرض قدم سعادة الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي - رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية تعريفاً بالهيئة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها والقطاعات التي تعمل بها، موضحاً أن الهيئة تساهم في 52 شركة ومشروعاً، في نهاية 2023، منها 37 شركة قائمة، و15 مشروعاً قيد التأسيس والتنفيذ. كما أوضح أن لدى الهيئة العربية تجربة متميزة في تمويل صغار المزارعين والمنتجين، ومجموعة من النماذج التي تم نقلها وتعميمها في كل من جمهورية السودان والجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية القمر المتحدة، وأكد الدكتور عبيد سيف الزعابي، أهمية شريحة صغار المزارعين، والتي تعتبر بمثابة العمود الفقري للمجتمع، وأن هذه الشريحة تساهم بأكثر من 80% من إجمالي الإنتاج الزراعي في الدول العربية.

وأوضح أن للهيئة العربية نموذجاً في تمويل صغار المزارعين عبر برنامج يتضمن حزمة متكاملة تشمل تعزيز الشمول المالي لدى المزارعين، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم ومدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات، بالإضافة إلى الإشراف على عمليات الإنتاج والتعاون مع مراكز البحوث الزراعية، واستخدام التقنيات الحديثة في العمليات الزراعية، وتقديم الدعم الفني والإشراف الزراعي للمزارعين، وتسهيل وصولهم للأسواق وتشجيعهم على طلب التأمين الزراعي بالإضافة إلى تنظيم فعاليات يوم الحقل وتوزيع الجوائز على المزارعين المتفوقين.

وأضاف: إن الهيئة العربية قدمت برنامجاً لتمويل المرأة الريفية في الدول العربية، حيث بلغ عدد المستفيدات من البرنامج حوالي 4.280 امرأة حتى العام 2023؛ مما ساهم في تحسين مستواهم المعيشي.

وفي الختام قدم الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي رئيس مجلس إدارة الهيئة، عدداً من التوصيات لشريحة صغار ومتوسطي المزارعين منها توفير صندوق دوار لتقديم خدمات تمويل ميسرة للمزارعين تتناسب مع قدراتهم والمساعدة في عملية التسويق من خلال ربطهم بشركات القطاع الخاص واستخدام التكنولوجيا التي تحسن الإنتاج الزراعي. موضحاً أن مشاريع التمويل الأصغر التي نفذتها الهيئة العربية عملت على تحسين مستوى المعيشة، وساهمت في تشغيل الشباب، وساعدت على تعزيز مساهمة المرأة في التنمية الريفية وبناء قدراتها وتحقيق عوائد مالية مجزية من عمليات الصندوق.

كذلك شاركت الهيئة بجناح متميز ضمن الفعالية، حيث استقبل الجناح عدداً من الزوار، وتم تبادل الخبرات والرؤى المستقبلية، من أجل تعزيز الشراكات الاستثمارية التي تهدف إلى دعم استدامة الأمن الغذائي في العالم العربي والتصدي للتحديات المتعلقة بسد الفجوة في السلع الغذائية الأساسية.