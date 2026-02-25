53 % قفزة أرباح «باركن» في الربع الرابع من 2025 إلى 183.6 مليون درهم

أعلنت شركة باركن، عن نتائجها التشغيلية والمالية للربع الرابع والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وبلغ إجمالي إيرادات الربع الرابع 389.4 مليون درهم بارتفاع 47%، وبلغت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 232.9 مليون درهم بنمو 47 %، مع الحفاظ على هامش 60 %، وارتفع صافي الربح 53 % إلى 183.6 مليون درهم.

وأضافت الشركة نحو 22,600 موقف جديد ضمن محفظة مواقف المركبات بنمو 11 %، وبلغ إجمالي معاملات مواقف المركبات 37.0 مليون معاملة بزيادة 0.3 %.

البصمة التشغيلية

وقال المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: «اختتمنا عام 2025 بأداء قوي في الربع الأخير، حولنا فيه الانضباط في الرقابة إلى زيادة في الأرباح. وكما في الفترات السابقة واصلنا توسيع بصمتنا التشغيلية بإضافة مواقف عامة، ومواقف خاصة بالمطورين إلى محفظتنا، مدعومة بمكانة دبي وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار. وصلت مبيعات البطاقات الموسمية إلى مستويات قياسية، نتيجة إدراك العملاء للقيمة النسبية التي يقدمها هذا المنتج، فيما حافظت المعاملات الإجمالية على قيمتها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما تراجع معدل الاستخدام كما هو متوقع، ما يعكس زيادة نسبة مستخدمي البطاقات الموسمية، وإضافة أماكن جديدة في المواقف.

وأضاف: «إننا استفدنا من تطبيق التعرفة المرنة في وقت سابق من العام، وعلى صعيد الرقابة على المواقف واصلنا استخدام أسطول مركبات التفتيش الذكية المدعوم بالتكنولوجيا، مع نشر المفتشين الميدانيين بناء على بيانات دقيقة لتعزيز الامتثال على نطاق الشبكة. ويسعدني أن أعلن أن هذه العوامل مجتمعة قد أسفرت عن تحقيق إيرادات وأرباح تشغيلية، وصافي دخل قياسيين في الربع الرابع والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025».

الأداء التشغيلي للربع الرابع

وبلغ إجمالي عدد مواقف المركبات ما يقارب 229.0 ألف موقف بنهاية الربع الرابع بزيادة 11% مقارنة بالربع الرابع من 2024، حيث كان العدد يقارب 206.4 آلاف موقف، وجاء النمو مدعوماً بالإضافات الجديدة إلى محفظتنا من مواقف المركبات العامة، ومواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين، والمواقف متعددة الطوابق.

وازداد عدد مواقف المركبات العامة بواقع 9.2 آلاف موقف (+5 %)، إذ ارتفع عددها من 184.0 ألف موقف في الربع الرابع من عام 2024 إلى 193.2 ألف موقف في الفترة نفسها من 2025، ومن حيث الإضافات الجديدة شهدت المنطقة C (المواقف الجانبية) الزيادة الكبرى بإضافة 5.4 آلاف موقف، في حين شهدت المنطقة D (مواقف الساحات) إضافة 3.7 آلاف موقف.

وارتفع إجمالي عدد مواقف المطورين من 19.2 ألف موقف في الربع الرابع 2024 إلى 32.2 ألف موقف في الربع الرابع 2025، بزيادة 68 % بدعم عقود عدة، تم توقيعها مع مطورين، معظمها في النصف الثاني من 2025.

بمقارنة تطور عدد مواقف المطورين بين الربع الثالث والربع الرابع من عام 2025 تمت إضافة 9 آلاف مساحة جديدة، خلال الربع الرابع من العام نفسه.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والاستهلاك والإطفاء والضرائب 47 % في الربع الرابع إلى 232.9 مليون درهم (مقابل 158.2 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2024)، وهو ما يمثل هامشاً 60% (لتحافظ النسبة على مستواها مقابل نفس الفترة من عام 2024).

وزاد صافي الربح 53 % إلى 183.6 مليون درهم (مقارنة بـ 120.0 مليون درهم في الربع الرابع من 2024) بدعم ارتفاع الإيرادات والانخفاض الطفيف، الذي طال تكاليف التمويل، قابله جزئياً ارتفاع في المصاريف التشغيلية والاستهلاك والإطفاء والضرائب.

التدفق النقدي

ووصلت التدفقات النقدية الحرة لحقوق الملكية في الربع الرابع من عام 2025 إلى 222.3 مليون درهم إماراتي (مقارنة بـ 132.4 في نفس الفترة من عام 2024)، وتواصل الشركة التركيز على تحصيل المستحقات القديمة، التي تم تكوينها في فترات سابقة، ونقلها إلى باركن.

وخلال الربع الرابع من عام 2025، وصل معدل التحويل النقدي إلى 99%، بفضل نموذج الأعمال قليل النفقات الرأسمالية، وأداء الإيرادات القوي.

توزيع الأرباح

تعتزم الشركة دفع أرباح نصف سنوية في أبريل وأكتوبر من كل عام، وبالنسبة للسنة المالية الكاملة لعام 2025 تتوقع باركن دفع الحد الأدنى من توزيعات الأرباح، معتمدة على أساس أحد خيارين أيهما أعلى الأول 100 % من صافي ربح السنة، والثاني التدفق النقدي الحر للأسهم، مع مراعاة متطلبات الاحتياطات القابلة للتوزيع.

وفي نهاية أكتوبر 2025 أعلنت شركة باركن عن توزيع أرباح مؤقتة أولية بقيمة 311.997 مليون درهم، أي ما يعادل 10.3999 فلساً للسهم، بما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة.

وبناء على موافقة المساهمين في الاجتماع العام السنوي القادم المقرر عقده في نهاية مارس 2026 سيوصي مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح بقيمة 343.7 مليون درهم، 11.4574 فلساً للسهم الواحد، للنصف الثاني من 2025، ومن المتوقع أن يتم الدفع في أواخر أبريل 2026 بزيادة 22% على توزيعات الأرباح في النصف الثاني من 2024 (280.9 مليون درهم).