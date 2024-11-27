إطلاق مشروع «ون سنترال» في رأس الخيمة

أعلنت شركة بانتثيون للتطوير العقاري، ومقرها دبي، عن نجاح إطلاق مشروعها الجديد «ون سنترال» في قلب رأس الخيمة. ويُعد هذا المشروع متعدد الاستخدامات أحدث إضافة للشركة ضمن منطقة «راك سنترال»، والتي تتميز بموقعها بالقرب من جزيرة المرجان.

وشهدت فترة ما قبل الحدث تسجيل أكثر من 3500 وسيط عقاري، حيث أقيم الحفل في «كوكا كولا أرينا»، مما يعكس الإقبال المتزايد على رأس الخيمة كوجهة للمعيشة والاستثمار.

وتبلغ قيمة مبيعات مشروع «ون سنترال» الإجمالية نحو مليار درهم ويمتد على مساحة 450,000 قدم مربعة، ويضم 312 شقة سكنية، ومبنى مكاتب من الدرجة الأولى، وشققاً فندقية. ويضم المشروع بركة سباحة لا متناهية على السطح، وصالة سكاي لاونج، ومساراً للجري، وسينما.

ومن المتوقع استكمال المرحلة الأولى بحلول الربع الرابع من عام 2027. ويقع «ون سنترال» ضمن «راك سنترال»، مركز السياحة والترفيه والعقارات.

وقال كالبيش كيناريوالا، مؤسس شركة بانتثيون للتطوير العقاري: «سعداء للغاية بالنجاح الذي حققه حدث إطلاق مشروع «ون سنترال». ويؤكد هذا الإقبال المتزايد على رأس الخيمة كوجهة استثمارية بارزة».