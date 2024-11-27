شراكة بين «بروج» وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

أعلنت «بروج»، إحدى شركات البتروكيماويات المتخصصة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، عن عقدها شراكة مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لتعزيز البحوث التعاونية ونقل المعرفة وخلق فرص تدريبية للطلاب.

ستسهم هذه الشراكة في تعزيز جهود «بروج» في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. ومن خلال دورها في دعم الابتكار واكتشاف الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ستعتمد هذه الشراكة على البحوث وتطوير المنتجات لتعزيز الدعم الذي توفره «بروج» لمختلف القطاعات الصناعية مثل الطاقة والبنية التحتية والسيارات والرعاية الصحية، والكهرباء والتغليف المطور والزراعة.

كما ستسهم الشراكة أيضاً في تعزيز مهارات الجيل القادم من رواد الذكاء الاصطناعي، مما يوفر للطلاب فرصاً تدريبية في «بروج» لتطوير مهاراتهم وخبراتهم المهنية والاستفادة مما توفره الشركة من ورش عمل وندوات حول التطورات الحالية في هذا القطاع الصناعي.

قال هزيم السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»: «يسرنا التعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لدعم الجيل القادم من رواد الذكاء الاصطناعي في تصميم حلول لمستقبل قطاع صناعة البتروكيماويات.

وقد لمسنا بالفعل الإمكانات الكبيرة للذكاء الاصطناعي والتي يمكن الاستفادة منها في أعمالنا، ودوره في رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية لخلق القيمة، ومن خلال هذه الشراكات سنكون قادرين على المساهمة بشكل أكبر في تحقيق مستقبل مستدام. وستستمر الشراكة لثلاث سنوات».