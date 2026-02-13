«الطيران المدني» تحصل على الآيزو في إدارة المعرفة

حصلت الهيئة العامة للطيران المدني على شهادة آيزو (ISO 30401:2018 ) لنظام إدارة المعرفة، في إنجاز يعكس التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المعرفة، وتعزيز التعلم المؤسسي، ودعم اتخاذ القرار المبني على المعرفة على مستوى الهيئة.

قال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة: «يجسد هذا الاعتماد الدولي حرص الهيئة على ترسيخ منهجية متكاملة لإدارة المعرفة تضمن توثيق المعرفة المؤسسية، وتبادلها، والاستفادة منها بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز الحوكمة، ودعم الابتكار في قطاع الطيران المدني». وأضاف: «كما يؤكد الحصول على شهادة الآيزو 30401 نضج منظومة إدارة المعرفة في الهيئة، ونجاحها في دمج ممارسات إدارة المعرفة ضمن الأطر الاستراتيجية والتشغيلية والثقافية، بما يشمل القيادة والحوكمة، وعمليات المعرفة، والمنصات الرقمية، ونظام الدروس المستفادة، وأنشطة المقارنات المرجعية، وتبادل الخبرات، وآليات التحسين المستمر».

ويأتي الإنجاز انسجاماً مع توجهات حكومة الإمارات في تحقيق الجاهزية للمستقبل، وتسريع التحول الرقمي، وترسيخ التميز المؤسسي المستدام، بما يعزز مكانة الهيئة العامة للطيران المدني كمؤسسة تنظيمية قائمة على المعرفة وقادرة على مواكبة التحديات المستقبلية في قطاع الطيران. وتواصل الهيئة العامة للطيران المدني تطوير منظومة إدارة المعرفة من خلال دمج ممارساتها في العمليات اليومية، وتمكين الكوادر البشرية، وتعزيز ثقافة التعاون والابتكار، بما يضمن استدامة المعرفة المؤسسية ورفع كفاءة الأداء على المدى الطويل.