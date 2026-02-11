القضاء الأوروبي يعيد قضية تغريم «واتساب» إلى المحكمة الأدنى

حكمت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بإعادة الطعن المقدم من شركة «واتساب» ضد غرامة خصوصية البيانات البالغة 225 مليون يورو (268 مليون دولار) إلى محكمة أدنى للنظر في القضية.

ورحب متحدث باسم الوحدة التابعة لشركة «ميتا» بالحكم، معتبراً أنه يرسخ مبدأ محاسبة الهيئات التنظيمية وضمان حق الشركات في الدفاع عن مصالحها أمام القضاء الأوروبي، بحسب «رويترز».

وتعود وقائع القضية إلى عام 2021، حين تدخل مجلس حماية البيانات الأوروبي لإلزام المنظمين بمضاعفة العقوبة المالية المفروضة على «واتساب» بسبب انتهاكات مزعومة في معالجة البيانات الشخصية، لكن القضاء الأوروبي رفض طعن الشركة سابقاً لأسباب إجرائية.