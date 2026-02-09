مليارا درهم صافي أرباح "بيورهيلث" خلال 2025

أعلنت "بيورهيلث" القابضة، عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث نما صافي الأرباح بنسبة 17.7% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 2 مليار درهم، وارتفعت الأرباح قبل احتساب الضريبة بنسبة 26.1% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 مليار درهم، واقترحت المجموعة توزيع أرباح بقيمة 600 مليون درهم عن عام 2025، وذلك رهناً بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية والمساهمين.

وبلغت إيرادات المجموعة 27.3 مليار درهم خلال عام 2025، بزيادة نسبتها 5.7% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعةً بالأداء القوي في قطاعي الرعاية والتأمين.

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 16.1% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 4.8 مليار درهم، نتيجة التحسن المستمر في الكفاءة التشغيلية، والتكامل بين العمليات ومساهمة مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" خلال الربع الرابع من عام 2025، عقب الاستحواذ الأخير في اليونان وقبرص.

ويدعم هذا الأداء اقتراح توزيع أرباح بقيمة 600 مليون درهم عن السنة المالية 2025، أي ما يعادل نحو 30% من صافي الأرباح، على أن يتم توزيعها على قسطين نصف سنويين متساويين.

ويعكس مقترح التوزيع قوة الميزانية العمومية لـ"بيورهيلث"، وقاعدة الأرباح المتكررة، والقدرة المستدامة على توليد التدفقات النقدية عبر مختلف الظروف في القطاع.

كما يعكس إطار توزيع الأرباح المقترح التوسع المدروس لمنصة "بيور هيلث" محلياً ودولياً، واستدامة الأداء المالي، والانضباط في تخصيص رأس المال، في وقت تواصل فيه "بيورهيلث" تنفيذ إستراتيجيتها للنمو على المدى الطويل، بصفتها مجموعة عالمية للرعاية الصحية.

وتعمل "بيورهيلث" في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة واليونان وقبرص، مدفوعة بالطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية السريرية، وتقديم خدمات طبية متخصصة، إلى جانب استمرار الاستثمار في حلول الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقال كمال المازمي، رئيس مجلس إدارة "بيور هيلث"، إن عام 2025 شكّل محطة محورية في مسيرة "بيور هيلث" نحو بناء مجموعة عالمية متكاملة للرعاية الصحية، مدعومة بالتكنولوجيا والابتكار.

وأضاف أنه ومع توسّع بيورهيلث في أسواق دولية إستراتيجية، وتعزيز قدراتها في مجالات الرعاية التخصصية محلياً، ترسّخ الأسس لمنظومة رعاية صحية أكثر ترابطاً وقوة ومرونة، مشيرا إلى أن مقترح سياسة يعكس توزيع الأرباح ثقة مجلس الإدارة بالقوة المالية التي نجحت "بيورهيلث" في بنائها، والتزامها بتقديم قيمة مستدامة للمساهمين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على المرونة اللازمة للاستثمار في النمو على المدى الطويل.

من جانبه قال فرحان ملك، المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة “بيورهيلث"، إن الأداء المالي المرن وقوة الميزانية العمومية يشكّلان الأساس لنهج المجموعة المنضبط في توظيف رأس المال، سواء من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتعزيز الطاقة الاستيعابية، أو من خلال الاستحواذات النوعية المُعزِّزة للقيمة، فإن المجموعة تواصل تحقيق عوائد أقوى للمساهمين، مع نقل أفضل معايير الرعاية الصحية إلى دولة الإمارات والأسواق التي نخدمها.

وأضاف أنه مع وجود نحو 50% من الأصول خارج دولة الإمارات اليوم، أصبحت بيور هيلث مجموعة عالمية بإيرادات متنوعة عبر أسواق وعملات متعددة، لافتا إلى أن هذا الأداء يمنح المجموعة القدرة على مكافأة المساهمين بتوزيع أرباح بقيمة 600 مليون درهم، مع الاستمرار في الاستثمار في المرحلة المقبلة من توسّع بيور هيلث محلياً وعالمياً.

من جهتها أكدت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيور هيلث"، أن نتائج عام 2025، تعكس قدرة نموذج الرعاية والتأمين لدى "بيورهيلث" على تحويل الحجم التشغيلي إلى أرباح وتدفقات نقدية قوية، وتكامل ملموس عبر مختلف الأسواق، لافتة إلى تحقيق نمو قوي في دولة الإمارات، إلى جانب زخم كبير في المملكة المتحدة، من خلال مجموعة سيركل هيلث، إلى جانب النجاح في دمج استحواذها الأخير على مجموعة هيلينيك للرعاية الصحية، في اليونان وقبرص.

ولفتت آصف إلى أن نطاق الحلول الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الذي تنفذه المجموعة يسهم في خلق منصة استثنائية تميزها عن كبرى الجهات الصحية العالمية، ويؤهلها لقيادة حقبة الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.