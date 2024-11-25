«دوكاب» تحتفل بـ 45 عاماً من الريادة والابتكار

تحتفل مجموعة دوكاب بذكرى مرور 45 عاماً من الابتكار والريادة والإنجازات الاستثنائية، حيث نجحت المجموعة في ترسيخ مكانتها كأحد الأعمدة الرئيسية في مجال تقديم حلول الطاقة المتكاملة، وصناعة الكابلات ومنتجات المعادن عالية الجودة التي تلبي احتياجات الأسواق العالمية.

ومنذ تأسيسها في عام 1979، نجحت «دوكاب» في بناء شراكات استراتيجية قوية مع أبرز الشركات والمؤسسات الصناعية المحلية والإقليمية والدولية، لتكون في طليعة الشركات التي تشكل ملامح المستقبل الصناعي والتكنولوجي.

ووضعت «دوكاب» معايير جديدة للممارسات الصناعية المتوافقة مع مبادئ الاستدامة، وأسهمت بشكل كبير في دعم مشاريع التنمية المستدامة داخل دولة الإمارات وحول العالم.

كما كانت دوكاب دائماً في طليعة الشركات التي تسهم في رسم ملامح المستقبل الصناعي المشرق، مواكبةً التوجهات البيئية الطموحة لدولة الإمارات.

وقال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: «بفضل دعم حكومة دولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها الرشيدة، تمضي المجموعة نحو المزيد من الخطوات الاستراتيجية لتطوير نمو أعمالها، والبناء على إرثها العريق من الإنجازات التي حققتها على مدى 45 عاماً».

وأضاف: «منذ تأسيسها استطاعت المجموعة أن تكون شريكاً مؤثراً في رحلة التنمية الاقتصادية في الإمارات»، موضحا بأن «دوكاب» أسهمت بشكل فعال في صنع نجاحات مهمة، ولاتزال تؤدي دوراً محورياً في تعزيز مكانة الدولة العالمية الرائدة من خلال حلولها الشاملة ومنتجاتها عالية الجودة.

وأكد المطوع أن «دوكاب» ومن خلال التزامها الراسخ بأعلى معايير الجودة وتقديم الأفضل للقطاع الصناعي، وتفاني كوادرها الوطنية والموظفين، تحولت من الاكتفاء بدعم الشركات المحلية إلى تلبية احتياجات العملاء حول العالم في مجالات الطاقة والبناء، والدفاع، وسكك الحديد، والتعدين، وغيرها من القطاعات. واستطاعت المجموعة تعزيز حضورها المحلي والإقليمي والدولي، لتثبت نفسها كإحدى الشركات الرائدة في مجالها، كما شهدت رحلة «دوكاب» على مدى 45 عاماً العديد من الإنجازات الرائدة.