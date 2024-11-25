750 عارضاً في «عرب بلاست» بدبي يناير المقبل

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي، الدورة السابعة عشرة لمعرض «عرب بلاست» التجاري الدولي للبلاستيك وإعادة التدوير والبتروكيماويات والتغليف وصناعة المطاط، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للإعلام في الفترة من 7 إلى 9 يناير المقبل بمشاركة أكثر من 750 عارضاً من 35 دولة، وأجنحة تضم أكثر من 12 دولة.

ويعرض الحدث مجموعة متنوعة من المنتجات والتقنيات والحلول التي تشكل مستقبل قطاعي البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط في المنطقة وذلك بمشاركة عارضين دوليين من عارضين دوليين من النمسا والصين ومصر وألمانيا وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية وسويسرا وفيتنام والأردن وعمان، والإمارات والسعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي. وتقدم الجهات العارضة، أحدث التقنيات والتكنولوجيا المختصة بصناعة البلاستيك والبتروكيماويات بمعايير تدعم الاستدامة في هذا الحدث العالمي الرائد الذي انطلق من دبي ويستمر بنسخته الـ17 لتعزيز أهداف الصناعة من أجل مستقبل مستدام.

وأكد نضال محمد كادار، مدير معرض عرب بلاست، أن المعرض منصة مهمة لعرض أحدث التقنيات في مجالات البلاستيك وإعادة التدوير والبتروكيماويات والتعبئة والتغليف والمطاط والصناعات المرتبطة بها وتسليط الضوء على أحدث التطورات في تقنيات الروبوتات والذكاء الصناعي في مجال إعادة التدوير بنسخة العام المقبل بما يعزز من الصناعات بشكل مستدام وصديق للبيئة.

بدوره، أشار صادق اللواتي المدير التنفيذي لتسويق البوليمرات في شركة أوكيو العُمانية، الراعي الرئيسي للمعرض إلى أن أهمية الحدث لاستعراض أحدث الحلول المستدامة الصديقة للبيئة والتأكيد على الالتزام بالابتكار المستدام. ويجمع المعرض المهنيين وصناع القرار من صناعة البلاستيك والبتروكيماويات، ومع تحول تركيز العالم نحو الاقتصاد الدائري، يسعى عرب بلاست 2025 إلى لعب دور محوري في تعزيز التوقعات لقطاعات البلاستيك وإعادة التدوير والبتروكيماويات والتعبئة والتغليف والمطاط.

ويتوقع أن يشهد السوق العالمي نمواً قوياً في السنوات القادمة، خاصة مع دخول البلاستيك في عدد من القطاعات الصناعية، بما في ذلك البناء والأغذية والمشروبات والطيران والسيارات والرعاية الصحية والرياضة.