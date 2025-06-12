«الاتحاد للمدفوعات» عضو بمستشاري أمن البطاقات

أعلنت شركة الاتحاد للمدفوعات التابعة لمصرف الإمارات المركزي، عن انضمامها رسمياً بعد انتخابها إلى مجلس مستشاري أمن بطاقات الدفع للفترة 2025 – 2027، لتكون بذلك من أوائل المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط التي تحظى بعضوية هذه الهيئة الدولية، في خطوة تعكس الريادة المتنامية للإمارات في مجالي الأمن السيبراني وأنظمة الدفع عالمياً.

وسيمثّل هاني بني عامر، رئيس قسم أمن المعلومات في شركة الاتحاد للمدفوعات إلى جانب 64 عضواً، كبرى الشركات والجهات من جميع أنحاء العالم. وسيضطلع هاني بدور شريك استراتيجي للمجلس، مساهماً بخبراته الفنية والمعرفية الإقليمية في دعم مهمة المجلس في تعزيز أمن منظومة الدفع العالمية. كما يلعب المجلس الاستشاري دوراً محورياً في توجيه أولويات المجلس.