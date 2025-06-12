«إنفيديا» توسع شراكاتها في أوروبا

استفاد جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» الأمريكية العملاقة لأشباه الموصلات من حضوره خلال افتتاح معرض «فيفاتك» التكنولوجي في باريس، أمس، ليعلن عن تعزيز التزام شركته في أوروبا، في حين يُتوقَّع مشاركة قادة آخرين في القطاع التكنولوجي في المعرض الأوروبي.

وقال جنسن هوانغ أمام حشد غفير «خلال عامين، سنزيد سعة الحوسبة المخصصة للذكاء الاصطناعي في أوروبا عشر مرات». وأعلن أيضاً عن شراكة جديدة مع شركة «ميسترال ايه آي» الفرنسية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

وستصمّم أكبر شركة مُصنّعة لرقائق وحدات معالجة الرسومات (GPU) التي تُعتبر أساسية لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي، منصة سحابية (حوسبة من بُعد) مع شركة «ميسترال ايه آي». وستكون المنصة التي تحمل اسم «ميسترال كومبيوت»، مُجهّزة بـ«18 ألف رقاقة بلاكويل فائقة»، وهي من بين أكثر رقاقات «إنفيديا» تطوراً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ميسترال ايه آي» أرتور مينش لوكالة فرانس برس، إن هذه المنصة المُستضافة والمُدارة في أوروبا، ستوفر للشركات قدرات حوسبة عالية، ومن المتوقع أن تضمن لها «استقلالية استراتيجية» لتعزيز «الريادة التكنولوجية الأوروبية».

وأعلن جنسن هوانغ أنه سيتم أيضاً تعزيز شراكات أخرى مع شركات أوروبية، مثل عملاق المعدات الكهربائية الفرنسي «شنايدر إلكتريك»، وشركة «سيمنز» الألمانية. وتعتزم الشركة كذلك المساعدة في تطوير مراكز تكنولوجية في عدد كبير من الدول الأوروبية.

وأشار قصر الإليزيه قبل معرض «فيفاتك» إلى أنّ أوروبا تتخلف بشكل كبير في مجال قوة الحوسبة، مع «أقل من 5%» من القدرة العالمية و«20% من الاستهلاك».