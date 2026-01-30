أبل تحقق أرباحاً تاريخية مع قفزة قوية في مبيعات آيفون بالصين

أعلنت شركة أبل أمي الخميس عن تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأخير من العام الماضي، مع ارتفاع مبيعات أجهزة آيفون في الصين.

وأفادت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة أنها جنت أرباحا بقيمة 42,1 مليار دولار أمريكي، من إيرادات بلغت 143,8 مليار دولار في الفصل الرابع.

وأكد الرئيس التنفيذي تيم كوك خلال إعلانه عن الأرباح أن "أجهزة آيفون حققت أفضل أداء ربع سنوي لها على الإطلاق، مدعومة بطلب غير مسبوق".

ووفقا لشركة أبل، نمت مبيعات أجهزة آيفون حول العالم، لتصل إلى 25,5 مليار دولار أمريكي في السوق الصينية الحيوية، مقارنة بـ18,5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي مبيعات أجهزة آيفون 85,2 مليار دولار في الربع الأخير.

كما شهدت أبل ارتفاعا في إيرادات الخدمات، مثل المحتويات الرقمية واشتراكات خدمات الترفيه، حيث حققت مستوى قياسيا جديدا في ربع عام بلغ 30 مليار دولار، بزيادة قدرها 14% عن الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب كوك.

وأفادت الشركة أن عدد أجهزة أبل المستخدمة حول العالم تجاوز 2,5 مليار جهاز.

وتوقعت أبل أن تكون إيراداتها في الربع الحالي أعلى بنسبة من 13 إلى 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحذر كوك من أن إنتاج أجهزة آيفون يواجه تقييدات بسبب نقص الإمدادات وارتفاع أسعار مكونات الرقائق المتطورة المستخدمة في هذه الأجهزة.

أضاف كوك "نحن في وضعية مطاردة للإمدادات لتلبية المستويات العالية جدا من طلب الزبائن"، مضيفا ""في هذه المرحلة، من الصعب التنبؤ بموعد توازن العرض والطلب".

وارتفعت أسهم شركة أبل بنسبة تزيد قليلا عن واحد بالمئة في تداولات ما بعد الإغلاق.

وتواجه الشركة التي شارك في تأسيسها ستيف جوبز، ضغوطا متزايدة لإثبات أنها لم تتخلف عن الركب في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يعتقد على نطاق واسع أنها تعثرت في تطبيقه.

وأعلنت أبل وغوغل في وقت سابق من هذا الشهر عن شراكة ستمكن أبل من استخدام تقنية "جيميناي" من غوغل لتطوير الجيل القادم من ميزات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مساعدها الصوتي "سيري".

وقال كوك إن أبل تعتقد أن تقنية الذكاء الاصطناعي من غوغل ستمكنها من "إطلاق العنان للكثير من التجارب والابتكارات".

يمثل هذا التعاون تحولا هاما لشركة أبل التي طالما طورت تقنياتها الأساسية داخليا.

وفي هذه الأثناء، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز الخميس أن أبل اشترت شركة "كيو آيه أي" الإسرائيلية، وهي شركة ناشئة متخصصة في قراءة تعابير الوجه.

وجاءت أرقام الأرباح وسط تكهنات بأن أبل تعد خليفة لكوك، حيث يعتبر رئيس قسم هندسة الأجهزة جون تيرنوس من أبرز المرشحين لمنصب الرئيس التنفيذي.