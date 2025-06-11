«ستاربكس» تعلن عن وظيفتين لصانعي المحتوى براتب 136 ألف دولار سنوياً

أعلنت «ستاربكس» فتح باب التقديم لوظيفتين جديدتين لصانعي المحتوى الرقمي، حيث سيُطلب من الموظفين السفر حول العالم لمدة عام كامل لتصوير محتوى مميز يعكس ثقافة الشركة في عدة مدن مثل ميلانو وطوكيو وكولومبيا.

وقالت الشركة في إعلان التوظيف الذي نقله موقع «بيزنس إنسايدر»، إن «ستاربكس» ستقدم راتباً يتراوح بين 80.1 ألف دولار، و136 ألفاً سنوياً، بالإضافة إلى تغطية كاملة لتكاليف السفر، بدعم من شركتي «دلتا إيرلاينز» و«ماريوت بونفوي».

وأشارت «ستاربكس» إلى أن الوظيفة بدوام كامل وعن بُعد، ولا تشترط خبرة سابقة أو شهادة جامعية، مع ضرورة أن يكون المتقدمون من المقيمين في الولايات المتحدة وأعمارهم لا تقل عن 18 عاماً.

وأضافت أن إحدى الوظيفتين ستكون مخصصة لموظفيها الحاليين، فيما سيتم اختيار الآخر من خارج الشركة، ويُطلب من المرشحين تصوير فيديو ومشاركته على الهاشتاج المخصص على منصة «تيك توك» بحلول الثالث عشر من يونيو.