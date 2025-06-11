إيرادات «tsmc» تقفز 40 % في مايو إلى 10.7 مليارات دولار

ارتفعت إيرادات شركة تايوان لأشباه الموصلات «tsmc» الشهر الماضي بنسبة تقارب 40% على أساس سنوي، ما يظهر استمرار الزخم القوي في مبيعات الشركة منذ بداية العام.

وقالت الشركة، الموردة الرئيسية للرقائق لشركتَي «إنفيديا» و«أبل»: «بلغ صافي إيرادات «تي إس إم سي» خلال شهر مايو حوالي 320.5 مليار دولار تايواني (10.7 مليارات دولار)، بانخفاض قدره 8.3% على أساس شهري».

وأضافت «تي إس إم سي» أن الإيرادات المحققة تعتبر مرتفعة بنسبة 39.6% مقارنة بشهر مايو 2024، حين بلغت 229.6 مليار دولار تايواني.

وأوضحت الشركة المصنعة للرقائق أن إجمالي الإيرادات للفترة من يناير إلى مايو بلغ 1.5 تريليون دولار تايواني، ما يمثل نمواً سنوياً قدره 42.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

ويتوقّع المحللون أن ترتفع مبيعات «تي إس إم سي» (tsmc) في الربع الثاني بنسبة 39% في المتوسط. ورغم أن مبيعات مايو بدت قوية نسبياً، فقد انخفضت بنسبة 8.3% مقارنة بشهر أبريل.

أكد سي سي وي، الرئيس التنفيذي لـ«tsmc»، الأسبوع الماضي، على التوقعات بأن تنمو مبيعات الشركة في حدود 25% من حيث القيمة الدولارية خلال العام الجاري. وأبلغ المساهمين أن الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي لا يزال يتجاوز العرض.

وفي الشهر الماضي، هدأت «إنفيديا» من مخاوف المستثمرين بشأن التباطؤ في الصين عبر تقديم توقعات مبيعات قوية.