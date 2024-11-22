«أرادَ» تباشر بناء أرماني بيتش رزيدنسز بنخلة جميرا

باشرت شركة «أرادَ» العمل في مشروع أرماني بيتش رزيدنسز بنخلة جميرا، وذلك عقب ترسية أول العقود الإنشائية في الموقع. وجاء أرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا ضمن شراكة مثمرة بين أرادَ واستوديو أرماني/كازا العالمي للتصميم الداخلي والمصمم الياباني المعروف الحائز جائزة بريتزكر تاداو أندو.

وتمتاز وحداته بإطلالات بانورامية على الخليج العربي ومنطقة الأبراج المشهورة في دبي، ويضم 52 منزلاً فاخراً إلى جانب باقةٍ مختارة من المرافق الخدمية التي تمتد على مساحة 90.000 قدم مربعة.

وتمت ترسية عقد تنفيذ أعمال تجهيز المشروع، والتي تشمل التدعيم وحفر الأساسات ونزح المياه والحفريات، على مجموعة آي أف جي. و بدأ العمل بشكلٍ فعلي، ومن المتوقع إكماله في مارس المقبل. ومن المقرر منح عقد الإنشاءات الرئيسي في المشروع خلال الربع الأول 2025.

وإلى جانب المباشرة بالأعمال الإنشائية، افتتحت أرادَ شقة العرض المخصصة للمشروع في مكتب مبيعاتها في سيتي ووك. وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: «سعداء بمباشرة أعمال البناء في المشروع، ونتطلّع للعمل مع شركائنا، تاداو أندو وأرماني/كازا، لبثّ الحياة في هذا المجتمع السكني».