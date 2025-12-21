«أودي S5» في أسواق الإمارات بمحرك قوته 367 حصاناً



طرحت شركة «أودي» الطراز الجديد من سيارة «أودي S5» في أسواق الإمارات، وهي سيارة سيدان تجمع بين الأداء المثير والتصميم الجريء وتقنيات القيادة المتطورة، وهي مصممة خصيصاً لمن يبحثون عن أكثر من مجرد قيادة ممتعة.

وتُعد «أودي S5» سيدان مثالية للسائقين المتحمسين والباحثين عن الأداء المتميز، الذين يرغبون في سيارة سيدان رياضية فاخرة تجمع بين الأداء العملي والراحة اليومية. تصميمها الديناميكي، ومقصورتها الداخلية الفاخرة، وتجهيزاتها التقنية المتطورة، تلبي احتياجات الأفراد الذين يتوقعون المزيد من كل رحلة.

تأتي السيارة بمحرك V6 TFSI سعة 3.0 لترات ينتج 367 حصاناً لتسارع مذهل وأداء استثنائي على الطرق السريعة. كما تأتي بنظام الدفع الرباعي quattro مع ترس تفاضلي رياضي: يحسن الثبات وأداء الانعطاف في جميع الظروف، وكذلك ناقل حركة Tiptronic بثماني سرعات يوفر تغييرات سلسة للتروس مع استجابة رياضية. وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في ساعة خلال حوالي 4.6 ثوان فقط.

أما من ناحية التصميم الخارجي، فتتميز السيارة بالأناقة الرياضية، حيث تأتي بمصدات مميزة لطراز S، وأغطية مرايا من ألياف الكربون، وجناح خلفي يضفي طابعاً رياضياً. وبالنسبة للإضاءة، تم تزويد السيارة بمصابيح أمامية بتقنية Matrix LED مع إضاءة متتابعة ديناميكية، ومصابيح خلفية LED احترافية. وتأتي السيارة بعجلات أودي سبورت مقاس 20 بوصة، بتصميم متعدد الأضلاع باللون الأسود المعدني مع لمسة نهائية لامعة، وإطارات مقاس 245/35 R20.

أما بالنسبة للمقصورة الداخلية، تم تزويد السيارة بعجلة قيادة رياضية جلدية ثلاثية الأضلاع مسطحة من الأعلى والأسفل، مزينة بتفاصيل من الكروم وشعار S. وبالنسبة للمقاعد فهي رياضية قابلة للتعديل كهربائياً، مع خاصية التدفئة والتهوية والتدليك، ومغطاة بجلد فاخر بخياطة معينية. وتم تطعيم السيارة بألياف الكربون الدقيقة، ودواسات من الفولاذ المقاوم للصدأ، وعناصر من ألياف ديناميكا الدقيقة.

أما بالنسبة لقمرة القيادة الافتراضية فهي من أودي بلس، مع نظام MMI Experience Pro وشاشة عرض للراكب الأمامي، وشاشة عرض رأسية، ونظام الصوت ثلاثي الأبعاد المميز من Bang & Olufsen.

وتأتي السيارة بسقف زجاجي بانورامي بشفافية قابلة للتعديل، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي فاخر ثلاثي المناطق، وباقة إضاءة محيطية احترافية، ومقاعد بذاكرة، ومقاعد كهربائية.

ومن حيث أنظمة السلامة ومساعدة السائق: تم تزويد السيارة بنظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام المساعدة الجانبية، وكاميرات الرؤية المحيطية، ونظام ركن السيارة المتطور، ونظام المساعدة على المناورة، وأنظمة الحماية الاستباقية للركاب.