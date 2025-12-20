«جيلي بريفيس» في الإمارات بقوة 215 حصاناً وحزمة من التجهيزات



أطلق المركز الميكانيكي للخليج العربي الطراز الجديد «جيلي بريفيس»، والتي تنتمي إلى فئة السيارات السيدان بتصميم عصري، وتضم مجموعة من التكنولوجيات المتقدمة، ومحركها القوي.

تستمد «جيلي بريفيس» قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، يمكنها إنتاج قوة قدرها 215 حصاناً. ويبلغ عزم دوران السيارة نحو 325 نيوتن لكل متر، والسيارة متصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات. ويمكن التبديل بسهولة بين وضع الراحة Comfort، ووضع الرياضة Sport، حيث تتحول التجربة فجأة إلى أكثر حدة واستجابة.

وتضم «جيلي بريفيس» مجموعة من المميزات منها: شبك أمامي أسود مع لمسات ألياف الكربون، وبها خط أصفر حاد، يضيف لمسة عصرية رياضية، وبها عجلات سوداء مقاس 18 بوصه مع مكابح صفراء، وبها مشتت هواء من الكربون وأربع مخارج عادم، طلاء أسود لامع، بها مرايات بلمسات الكربون مع الإطارات السوداء للنوافذ، والمصابيح الخلفية المظللة.

وتضم السيارة كذلك مقاعد خلفية واسعة، ومنافذ شحن متعددة، وحوامل أكواب تجعلها مناسبة للشباب والعائلات، وبها نظام إنفينيتي مكون من 10 سماعات، وبها 6 وسائد هوائية، مقاعد صفراء بخياطة ماسية، تتباين بحدة مع الطابع الأسود العام، وبها سقف النجوم Starlight Ceiling مع إضاءة قابلة للتخصيص، تتفاعل مع الموسيقى.

وجهزت السيارة من الداخل بأحدث التكنولوجيات، منها: «شاشة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصات مزودة بنظامي «أبل كاربلاي» و«أندرويد أوتو»، وبها مقاعد أمامية مكيفة وتتحكم بها كهربائياً، شاشة مركزية مقاس 13.2 بوصه تدير معظم وظائف السيارة».

وتوفر السيارة رؤية شاملة من خلال كاميرا بزايو 540 درجة مع هيكل شفاف، وتوفر هذه الميزة المبتكرة رؤية بانورامية للأشياء المحيطة بك، مما يعزز الوعي والسلامة أثناء التنقل في المساحات الضيقة أو عند وقوف السيارة.

وبالنسبة لهيكل السيارة فإن طولها يبلغ 4825 ملليمتراً، وعرض 1880 ملليمتراً وارتفاع 1469 ملليمتراً. أما قاعدة العجلات فتبلغ 2800 ملليمتراً. وتعد هذه السيارة الأوسع في فئتها مع 910 ملليمترات مساحة للأرجل في الخلف، ما يمنح راحة استثنائية للركاب.