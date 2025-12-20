طرح «سوزوكي جيمني آرت إيديشن» لأول مرة في المنطقة بتصميم محلي وبهوية فنية إماراتية خالصة



أعلنت شركة الرستماني التجارية عن إطلاق إصدار جديد من سيارة «سوزوكي جيمني آرت إيديشن» مخصص حصرياً للسوق الإماراتية. وقد جرى تطوير هذا الطراز وتصميمه وتجهيزه بالكامل داخل الدولة، ليقدم توجهاً جديداً للتصاميم ضمن الفئة العليا من جيمني، مدعوماً بمواصفات معتمدة من المصنع وحرفية تنفيذ محلية عالية المستوى.

وتعتبر «سوزوكي جيمني آرت إيديشن» أول إصدار من نوعه يتم تصميمه محلياً، بحيث تعكس تنامي الطلب على السيارات المصممة وفق احتياجات وتفضيلات العملاء، كما تجسد البيئة الإبداعية المزدهرة في الإمارات التي تدعم ثقافة التصميم والابتكار في قطاع السيارات.

ويجمع هذا المشروع بين خبرة شركة الرستماني التجارية في السوق المحلية والبرامج المعتمدة التي تتيح للعملاء الحصول على مستويات متقدمة من التخصيص مباشرة عبر الوكيل، مع ضمان الجودة الموثوقة والدعم المستمر.

وقال ساشا أسكيدجيان، المدير العام لشركة الرستماني التجارية: من خلال إصدار «سوزوكي جيمني آرت إيديشن»، حرصنا على تقديم مفهوم جديد كلياً في السوق المحلية وطراز فريد من نوعه يطرح للمرة الأولى في المنطقة.

كل تصميم يجسد رؤية تجمع بين الثقة والهوية والابتكار، ويعكس روح الإمارات النابضة بالحياة. وكل لون يروي قصة، ويمنح عملاءنا حرية اختيار المقصورة التي تعكس أسلوب حياتهم وتبرز شخصيتهم. إنها تجربة استثنائية تم تصميمها وتطويرها وتجهيزها حصرياً لعملائنا في الإمارات.

ويقدم إصدار «سوزوكي جيمني آرت إيديشن» مجموعة شاملة من التحديثات، تشمل ستة خيارات من الألوان لداخل السيارة مصنعة من قماش ألكانتارا، إضافة إلى إضاءة للسقف وتحديثات على أقواس المكابح وعناصر خارجية بتصميم مستوحى من ألياف الكربون وخيارات متعددة لتصاميم العجلات.

جدير بالذكر أن جميع المكونات معتمدة من المصنع، ومركبة محلياً في مرافق معتمدة لدى شركة الرستماني التجارية، مع تغطية الضمان الرسمي من شركة سوزوكي.