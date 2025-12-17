مجموعة سعيد جمعة النابودة وشركة جريت وول موتور "GWM" تكشفان عن سيارة TANK 700 الجديدة كليًا في الإمارات

كشفت مجموعة سعيد جمعة النابودة، الموزّع الحصري لعلامة جريت وول موتورGreat Wall Motor في دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة GWM، عن سيارة TANK 700 الجديدة كليًا في حدث استثنائي لا يُنسى، حيث أُضيء برج خليفة الأيقوني تزامنًا مع الكشف عن هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الرائدة في فندق أرماني دبي. ويُعد هذا الإطلاق محطة بارزة في إطار الاستراتيجية العالمية القائمة على النظام البيئي لشركة GWM.

وفي اليوم نفسه، وخلال فعالية TECH DAY "يوم التكنولوجيا"، أعلنت GWM أيضًا عن نظامها الذكي للدفع الرباعي الهجين الكهربائي Hi4، إلى جانب أول نظام في القطاع لتصنيف قدرات القيادة على الطرق الوعرة، والذي يغطي فئات تمتد من سيارات SUV الحضرية إلى مركبات الطرق الوعرة فائقة الأداء.

تمثل TANK 700الجيل الجديد من سيارات الطرق الوعرة الفاخرة، وقد صُممت لإعادة تعريف مفاهيم القوة والراحة والقيادة الذكية. وبالاستناد إلى النجاح الإقليمي لسلسلة TANK، تجمع السيارة بين الأداء القوي، والمتانة، والرقي، لتضع معيارًا جديدًا في فئة سيارات المغامرات الفاخرة.

أداء قوي وتحكم فائق

تأتي سيارة TANK 700 بمحرك V6 مزدوج التيربو بسعة 3.0 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، يولّد قوة 355 حصانًا وعزم دوران 560 نيوتن متر. ويوفّر نظام الدفع الرباعي 12 وضعية قيادة تضمن التكيّف مع مختلف التضاريس، سواء الكثبان الرملية أو الجبال أو الطرق داخل المدن. وبقدرة سحب تصل إلى 2.5 طن، وارتفاع عن الأرض يبلغ 239 مم، وعمق خوض مياه يصل إلى 900 مم، صُممت السيارة لتلبية متطلبات المغامرات الحقيقية على الطرق الوعرة.

تصميم فريد بهوية واضحة

بطول5105 مم، وعرض2061 مم، وارتفاع1952 مم، تجمع TANK 700 بين القوة والأناقة، مع عجلات من سبائك الألومنيوم قياس 22 بوصة وخطوط تصميم منحوتة بعناية. وتضم المقصورة الداخلية ذات الخمسة مقاعد مصنوعة من جلد Nappa، مع مقاعد مهواة ومزوّدة بخاصية التدليك، لتوفير تجربة راقية من الدرجة الأولى.

تقنيات ترتقي بكل رحلة

تتضمن السيارة شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، وشاشة مركزية للوسائط المتعددة قياس16.2 بوصة، ونظام صوتي Harman Kardon يتكون من 16 مكبر صوت مع خاصية إلغاء الضوضاء النشطة. كما تدعم تطبيقاتApple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكية، والتعرّف الصوتي دون اتصال بالإنترنت باللغتين العربية والإنجليزية، وأنظمة مساعدة قيادة من المستوى L2. وتعزّز قدرات القيادة على الطرق الوعرة بوجود أقفال تفاضلية إلكترونية أمامية وخلفية، بالإضافة إلى قفل مركزي M-Lock.

الأداء في الأسواق العالمية

منذ الإطلاق الإقليمي لسيارة TANK 300 في الرياض عام 2023، تلتها TANK 500، وصلت طرازات GWM TANK إلى أكثر من 30 دولة، مع مبيعات تراكمية تجاوزت 800,000 سيارة. كما يدعم العلامة ما يقارب 80 نادي TANK وأكثر من 300 مجتمع إلكتروني حول العالم، ما يعكس نظامًا عالميًا نابضًا بالحياة. ويشكّل إطلاق TANK 700 في الشرق الأوسط محطة محورية، تؤكد مكانة منطقة الشرق الأوسط كعنصر رئيسي في مسيرة التوسع العالمي للعلامة.