«فولكس فاغن» توقف مصنع «دريسدن» للمرة الأولى منذ 88 عاماً

ستتوقف شركة فولكس فاغن الألمانية عن تصنيع السيارات في مصنعها بمدينة «دريسدن» اعتباراً من اليوم، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الشركة الممتد لـ88 عاماً.

ويأتي إغلاق خط الإنتاج في ظل ضغوط مالية تواجهها أكبر شركة مصنعة للسيارات في أوروبا، نتيجة ضعف المبيعات في الصين والطلب في أوروبا، فضلاً عن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على المبيعات في الولايات المتحدة.

وتواجه «فولكس فاغن» تحديات في تخصيص ميزانيتها الاستثمارية البالغة حوالي 160 مليار يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة.

من ناحية أخرى، يتوقع المدير المالي لـ«فولكس فاغن» أن يكون صافي التدفق النقدي للشركة لعام 2025 أفضل من التوقعات السابقة. ولكن رغم ذلك يرى المحللون أن الشركة ستواجه المزيد من الضغوط في الفترة المقبلة.