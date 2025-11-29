«كاديلاك» تزيح الستار عن 5 مركبات جديدة خلال عام واحد

أزاحت «كاديلاك» الشرق الأوسط الستار عن خمس مركبات جديدة خلال عام واحد، وهي«أوبتيك»، «ليريك»، «فيزتيك»، «إسكاليد IQ» و«إسكاليد IQL»، لتقدّم بذلك مجموعتها الأشمل والأكثر تطوّراً من الناحية التقنية للآن، ما يعزّز موقعها رمزاً حقيقياً للتطلّعات العالية في مختلف أنحاء المنطقة.

ووفقاً لمؤشر «رونالد بيرغير» للشحن لعام 2025، أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي إحدى أسرع المناطق نمواً. ومع بقاء التحوّل الكهربائي والتنقّل الذاتي عوامل أساسية تعيد تشكيل قطاع السيارات على الصعيد العالمي، تتميّز «كاديلاك» بكونها تقود هذا التوجّه عبر ابتكارات جريئة ورؤية تطلّعية للمستقبل، حيث توفر مركبات مزوَّدة بخصائص مبتكَرة تسهم في تعزيز مزايا الراحة والترفيه والاتصال.

وقال عمر الخشن، المدير التنفيذي، عمليات «كاديلاك» الدولية و«كاديلاك» الشرق الأوسط: بصفتها علامة تجارية أيقونية تشكّل مرادفاً للفخامة، تستمر «كاديلاك» بتعريف مستقبل التنقّل من خلال عناصر رئيسية تقوم على الابتكار والأداء والتصميم. وتشكّل مجموعتنا المعزَّزة لحظة محورية ضمن مسيرة تحوّل «كاديلاك»، وهي تعكس التزامنا الثابت بالحِرَفية العالية والتقنيات الحديثة المتطوّرة، في حين يتم في الوقت ذاته الحفاظ على التراث العريق المتميّز للعلامة التجارية. وفي منطقة تشجّع على الابتكار وترعاه، تجسّد هذه الطرازات روح الفخامة العصرية التي تلقى الكثير من الصدى بين أوساط عملائنا.

وتستعرض عائلة «كاديلاك» مستويات عالية من المرونة لدى العلامة التجارية، حيث إنها توفر مركبة مثالية لأوجه الحياة كافة، وهي مبتكَرة بشكل فريد لتلبية متطلّبات وتحقيق تطلّعات قاعدة العملاء المتنوّعة في دول مجلس التعاون الخليجي.