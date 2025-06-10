بيع 1.96 مليون سيارة بالصين في مايو

ارتفعت مبيعات السيارات في الصين للشهر الرابع على التوالي، لكن تباطؤ النمو لدى كبرى شركات صناعة السيارات سلّط الضوء على المخاوف بشأن المنافسة السعرية الشرسة في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وأظهرت بيانات جمعية سيارات الركاب الصينية أن مبيعات السيارات في الصين نمت في مايو بنسبة 13.9 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.96 مليون سيارة، لكن هذا النمو يمثل تباطؤاً مقابل نمو بـ 14.8 % في أبريل.

كما شهدت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة زيادة، مع ارتفاع سنوي بنسبة 28.2 %. ومع ذلك، فإن هذا يمثل انخفاضاً عن الزيادة البالغة 33.9 % المسجلة في أبريل.

وفي السياق نفسه، ارتفعت صادرات السيارات في مايو بنسبة 13.5 % على أساس سنوي، عقب انخفاض بنسبة 2 % في أبريل.

يأتي هذا بعدما أعلنت شركة «بي واي دي» عن تباطؤ نمو مبيعات سيارات الركاب الشهر الماضي إلى 14.1 % على أساس سنوي، مقارنة بارتفاعها 19.4 % في أبريل.