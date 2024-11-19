«إكسيد» تكشف عن جيل جديد من السيارات الكهربائية

أطلقت شركة إكسيد، العلامة التجارية للسيارات الفاخرة التي تمثلها حصرياً شركة الغرير للسيارات في الإمارات، سلسلة سياراتها الكهربائية بالكامل (EV) خلال القمة العالمية للمستخدمين 2024 في الصين.

وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة، ستضيف «إكسيد» سياراتها من طراز إكسيلانتكس إلى مجموعة سياراتها في الإمارات العربية المتحدة بحلول الربع الأول من عام 2025.

وخلال القمة، عرضت إكسيد خططها المبتكرة للطرازات المرتقبة من السيارات الكهربائية والهجينة التي ستسهم بمجرد إطلاقها في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للإمارات العربية المتحدة، وبخاصة الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.

على هامش القمة، أكد الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون - الذي كان له السبق في بلورة اتفاق باريس للمناخ من جملة إنجازات أخرى في مجال الجهود العالمية للاستدامة - التوجه العام لعلامة إكسيد التجارية المتمثل في بناء مستقبل أكثر التزاماً بالمعايير البيئية.

يذكر أن رئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة السيدة جيني شيبيلي قد شاركت في جلسات حوارية مع ممثلي شركة إكسيد.

حيث جرى النقاش حول سبل الحفاظ على البيئة والمسؤولية الاجتماعية والتقدم في حلول التنقل المستدام، وجميعها موضوعات أساسية تلقي الضوء على جهود إكسيد الاستراتيجية لرسم مستقبل أكثر استدامة.

ومع اقتراب موعد إطلاق طرازات السيارات الكهربائية في الإمارات مطلع العام المقبل، ستشمل مجموعة إكسيد الكهربائية القادمة طرازين متميزين مصممين لتوفير تجربة قيادة متقدمة ألا وهما «إكسيلانتكس إي تي» و«إكسيلانتكس إي إس».

بالإضافة إلى ما سبق، تستعد إكسيد أيضاً لطرح طراز «RX PHEV»الهجين الجديد في عام 2025؛ وهو طراز مصمم لتقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، ما يوفر حلاً متوازناً للسائقين الذين يولون اهتماماً كبيراً للأداء والمسؤولية البيئية.

وقال أوسكار ريفولي، الرئيس التنفيذي لشركة الغرير للسيارات: يسرنا أن نعلن عن الإطلاق المرتقب لأحدث طرازاتنا وأول سلسلة سيارات كهربائية لدينا، وهي «إكسيلانتكس إي تي» و«إكسيلانتكس إي إس».

تُعد هذه الخطوة تتويجاً لمسيرتنا التي ترتكز على التزام مستمر بالمعايير البيئية ورؤية الإمارات ومكانتها الرائدة عالمياً في مجال الاستدامة. ومن خلال «إكسيلانتكس إي تي» و«إكسيلانتكس إي إس»، نحن لا نقدم سيارة كهربائية كلياً فحسب، بل حلاً متطوراً للتنقل يتماشى مع التفكير الاستشرافي لبناء مستقبل أنظف وأكثر استدامة للجميع.