«سوزوكي سويفت» الجديدة كلياً في الإمارات

أعلنت شركة الرستماني التجارية عن إطلاق سيارة «سوزوكي سويفت» الجديدة كلياً في السوق الإماراتية، على أن تكون متوافرة في جميع معارض وصالات عرض الشركة في الإمارات اعتباراً من 23 نوفمبر 2024.

وأوضح ساشا أسكيدجيان، المدير العام لشركة الرستماني التجارية أنه تم البناء على تصميم وأداء القيادة للطرازات السابقة، لتوفير مستويات محسنة من السلامة والراحة في سيارة «سوزوكي سويفت» الجديدة، لافتًا إلى أن طراز الهاتشباك المدمج الذي يجمع بين التصميم الجذاب والأداء المتميز، يجعل من التنقل اليومي تجربة أكثر متعة.

وتجسد «سوزوكي سويفت» الجديدة التصميم الحيوي والوزن الخفيف، وتتميز بشكلها الأنيق والمميز مع هيكل خارجي يحيط بالسيارة بالكامل بمنحنيات ناعمة. أما من الداخل، فتمنح اللوحة المتصلة والأبواب المقلمة إحساساً بالترابط بين السائق والسيارة. ويمكن للمشترين الاختيار من بين 10 أنماط و7 ألوان، بما في ذلك الألوان الجديدة مثل «لاستر بلو بيرل ميتاليك» و«سيزلينغ ريد ميتاليك».

وتعمل «سوزوكي سويفت» بناقل الحركة المتغير المستمر (CVT) المطور حديثاً، لتجمع بين كفاءة استهلاك الوقود وأداء القيادة الرائع.

أما فيما يخص مميزات السلامة، تم تجهيز سوزوكي سويفت بنظام منع انغلاق المكابح الثنائي الاستشعار، الذي يجمع بين رادار الموجات المليمترية وكاميرا أحادية العدسة.

بالإضافة إلى نظام تثبيت السرعة التكيفي مع وظيفة المتابعة بجميع السرعات ووظائف التوقف والحفاظ على المسار، ونظام المصباح العالي التكيفي، مما يخفف من عبء القيادة اليومية. ولأول مرة في سيارة من سوزوكي، يتميز الموديل الجديد بنظام المراقبة الذي يتعرف على وجه السائق وينبهه في حال الشعور بالنعاس أو فقدان الانتباه.

وقد تم تصميم الهيكل المدمج لسيارة سوزوكي سويفت مع التركيز على السائق لدعم وضعية القيادة الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع نظام الصوت وأدوات التحكم بطريقة سهلة الاستخدام، مما يعزز من راحة السائق بشكل عام.