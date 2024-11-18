«بولستار 4» تصل دبي

أطلقت شركة الفطيم للنقل الكهربائي سيارة الكوبيه الرياضية متعددة الاستعمالات «بولستار 4» في دبي. ويشكل إطلاق «بولستار 4»، الأسرع والأقل بانبعاثات الكربون بين سيارات «بولستار» حتى اليوم، إنجازاً مهماً لشركة الفطيم للنقل الكهربائي، بالتزامن مع توسيع محفظة بولستار من طراز واحد إلى ثلاثة.

ومع انتشار «بولستار 2» و«بولستار 4» على طرقات الإمارات وإطلاق «بولستار 3» قريباً، تواصل علامة السيارات الكهربائية السويدية تعزيز عروضها في الإمارات وتوفير خيارات أنيقة ومميزة وصديقة للبيئة لضمان تنقل أخضر ومستدام.

وقال حسن نرجس، المدير العام لشركة الفطيم للنقل الكهربائي: بعد النجاح الكبير الذي حققته سيارة «بولستار 2» في الإمارات، أدركنا الحاجة إلى مواصلة توسيع محفظتنا من الطرازات وتلبية طلبات العدد المتنامي من أصحاب السيارات المهتمين بالبيئة في الدولة.

وتجمع «بولستار 4» بين مزايا السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات وأناقة الكوبيه، لتقدم أقوى وأسرع أداء في مجموعة «بولستار»، كما تتمتع بتصميم مستقبلي خاص وتقنيات متقدمة.

والأهم من ذلك، تتميز «بولستار 4» بأقل بصمة كربونية بدءاً من الإنتاج وحتى وصولها إلى السوق، مجسدة رؤية العلامة في توفير حلول تنقل مستدامة تلبي تطلعات العملاء العصريين.

وأضاف: في سوق يفضل فيه الكثيرون السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات، تبرز «بولستار 4» ليس فقط بتجربة القيادة المميزة التي تقدمها، ولكن أيضاً بفضل مزاياها الصديقة للبيئة، حيث تتماشى تماماً مع المهمة الأساسية لشركة الفطيم للنقل الكهربائي في تيسير التنقل المستدام ليصبح واقعاً يومياً في متناول الجميع.