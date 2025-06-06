«أودي» تطلق طرازين جديدن كلياً «أيه 5» و«إس 5» في دبي

شهد سوق السيارات في دبي إطلاق «أودي» الطرازين الجديدين كلياً «أيه 5» و«إس 5» لعام 2025، والتي تكرس التحول الجريء الذي شهدته سيارة «أودي أيه 4» منذ إطلاقها الأول قبل ثلاثة عقود، وهي تُطرح اليوم بحلة جديدة كطراز «أودي أيه 5» الأحدث، لتعيد رسم ملامح الأناقة الرياضية العصرية وترسّخ معايير جديدة للارتقاء بالفخامة.

حظيت سيارتا «أيه 5» و«إس 5» باهتمام لافت بعد أن أطلقتها «النابودة للسيارات»، إذ أعادا تعريف تجربة القيادة بمزيج مثالي من القوة والكفاءة. ويستفيد هذان الطرازان من تقنياتٍ متطورة للقيادة بهدف تحقيق أداءٍ أكثر سلاسةً ومتعة. وبفضل محركات TFSI القوية في مختلف فئات «أيه 5» – ومن بينها نسخة A5 40 TFSI بقدرة 205 أحصنة، وطراز «إس 5» المزود بمحركٍ فائق الأداء بسعة 3.0 لترات وقوة 368 حصاناً – واصلت «أودي» إثارة إعجاب ضيوفها، مجسّدةً التزام العلامة بتحقيق التفوّق في عالم صناعة السيارات.

ولا يقتصر تفرد «أيه 5» و«إس 5»على على الأداء وحده، بل يمتد إلى التصميم أيضاً؛ إذ تمنح الشبكة الأمامية الأحادية الإطار وأقواس العجلات العريضة هذين الطرازين مظهراً انسيابياً راقياً. أما المقصورة الداخلية، فقد صُممت لتوفير أعلى مستويات الراحة والفخامة، من خلال السقف الزجاجي البانورامي ذو درجة الشفافية القابلة للتعديل، وحزم الإضاءة المحيطية المخصصة لإثراء الأجواء الداخلية الراقية.

وقال ك. راجارام، الرئيس التنفيذي لشركة النابودة للسيارات: «إننا نمضي قدماً نحو طرح طرازاتٍ رائدة وتقنياتٍ مبتكرة تتجلى رؤيتنا لابتكار جيل جديد من وسائل التنقل الفاخرة، كما نرسي معايير جديدة في القطاع، مؤكدين التزامنا بالتميز وشغفنا بالتقدم».

وبحلول عام 2025، وسعت «أودي» من آفاق الابتكار في عالم صناعة السيارات، معلنةً ولادة جيلٍ جديدٍ من سياراتها الفاخرة. وقد ظهرت ملامح هذه الرؤية من خلال طرازاتٍ بارزة مثل «أودي آر إس 3 سيدان» وغيرها من الطرازات المتميزة.