«رينج روفر» الجديدة تتصدر الأسواق بتحسينات كبيرة

تعد سيارة «رينج روفر» الجديدة الأنيقة تعريفاً للفخامة العصرية، وتأتي مع عدد من التحسينات وأكبر مجموعة خيارات حتى الآن للعملاء الراغبين بتخصيص سياراتهم شخصياً. «رينج روفر»، السيارة الرياضية المتعددة الأغراض الفاخرة الأصلية، تصدّرت المشهد كنموذج يحتذى لخمسين عاماً، حيث تجمع بين الراحة والتوازن المطلقين، والقدرات الفائقة، وسيارة رينج روفر الجديدة هي الأكثر جاذبية حتى الآن، حيث تجمع الطابع العصري واللمسات الجمالية، مع التطور التكنولوجي والاتصالات السلسة.

وتتوافر السيارة الجديدة مع باقة من مجموعات نقل الحركة الشديدة الكفاءة الهجينة الخفيفة والقابلة للشحن، كما تتوافر مقصورتها الداخلية بخيارات أربعة وخمسة وسبعة مقاعد في السيارات القياسية وذات قاعدة العجلات الطويلة، لتكون «رينج روفر» منزلاً لركابها في أي مكان.

ويؤثر الهيكل القياسي الطولاني المرن من لاند روفر، أو MLA-Flex، على كل جوانب سيارة الدفع الرباعي الفاخرة، ابتداءً من قدراتها الفائقة غير المسبوقة وتوجيهها الرشيق، وصولاً إلى تحسيناتها الممتازة. وتجمع سيارة رينج روفر الجديدة بين التقنيات الهندسية المتطورة والتطوير الافتراضي الموسع، مع برامج التطوير الضخمة في لاند روفر، لتحقق هذه السيارة مستويات جودة غير مسبوقة.

ويتوفر زوج من مجموعات نقل الحركة الهجينة القابلة للشحن، التي تخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لأقل من من 30 غ/كلم، مع مدى قيادة كهربائية يصل حتى 100 كلم (62 ميلاً)، ويتوقع أن يبلغ مدى القيادة في الحياة الواقعية 80 كلم (50 ميلاً)، أي ما يكفي لإتمام 75% من رحلات عملاء رينج روفر الاعتيادية باستخدام الطاقة الكهربائية فقط.

وتتوافر السيارة الرياضية المتعددة الأغراض الفاخرة الجديدة بطرازات SE وHSE وAutobiography. وسيتم توفير إصدار First Edition على مدار العام الأول من الإنتاج، وهو قائم على مواصفات «أوتوبيوغرافي» مع مواصفات فريدة. ويتوافر هذا الإصدار حصرياً بتشطيبات ساتان بلون Sunset الذهبي، مع وجود خمسة خيارات للون الخارجي. ويتوافر كل من الحجمين القياسي SWB وقاعدة العجلات الطويلة بخمسة مقاعد، مع توافّر رينج روفر الجديدة بقاعدة العجلات الطويلة مع صف مقاعد ثالث، لتتسع بشكل مريح لما يصل إلى سبعة أشخاص بالغين.

وينتقل التصميم العصري للجيل الخامس من سيارة الدفع الرباعي الفاخرة بفلسفة لاند روفر في التصميم إلى مستويات جديدة، عبر دراسة سجلها الغني عن التعريف، لإنشاء تصميم ذي رسالة مميزة. وتواصل هذه السيارة موقعها في الصدارة، فأبرز سيارة لاند روفر باتت ذات طابع عصري يخطف الأنفاس ولمسة جمالية مع تطوّر يليق باسمها.

وتتميز سيارة رينج روفر بثلاثة خطوط رئيسية مستمرة منذ الأجيال السابقة للسيارة، وهي خط السقف المائل وخط الوسط الأمامي البارز وخط العتبات الصاعد. وتجتمع هذه السمات المعروفة مع أجزاء معلّقة أمامية قصيرة وجزء خلفي جديد على شكل ذيل القارب، مع باب بمصراعين يفتح أفقياً، من أجل مظهر جانبي أنيق يلائم حضور رينج روفر المميز.

وتظهر عناية لاند روفر بالتفاصيل في خط الوسط المتصل، حيث تلتقي الحواف الدائرية للباب مع الزجاج عبر تحسين بسيط مع تشطيبة إخفاء خط الوسط، حيث تمت هندستها بشكل خاص. وتجتمع التكنولوجيا الداعمة للتصميم مع الزجاج البراق، والإضاءة المخفية عند إطفائها، والتفاصيل المشغولة ببراعة لتحقيق الإحساس بصلابة هذه السيارة.

ويتميز التصميم الداخلي بالتكنولوجيا الحديثة السهلة الاستخدام والمفيدة، والتي تم تصميمها بحيث تتناغم مع أفضل المواد والابتكارات المستخدمة لإنشاء ملاذ هادئ لكل الركاب، ما يجعل كل رحلة تجربة ممتعة.

وتزيد مجموعة الألوان الخارجية المتوافرة من روعة نسب رينج روفر الجديدة الأنيقة وأسطحها البسيطة، فيما أصبحت خيارات التصميم الداخلي أكثر استدامة ومسؤولية وتطوراً من أي وقت مضى، وباتت لدى العملاء خيارات أوسع للمواد والتشطيبات، بما فيها أنسجة وأقمشة «ألترافابريكس»، مع استمرار العلاقة المميزة بين لاند روفر وKvadrat، شركة الأقمشة الفاخرة الرائدة أوروبياً. وتجتمع أقمشة «كفادرات» مع أقمشة «ألترافابريكس» لتشكيل المزيد من الخيارات للمواد الأخف وزناً، والتي تصدر ما يساوي ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المعتادة فقط.

وتجعل سيارة رينج روفر الجديدة كل رحلة مناسبة خاصة وذكرى، حيث تجمع التكنولوجيا المتطورة مع الفخامة العصرية لتحقق إتقاناً لا مثيل له لكل راكب، بمن في ذلك ركاب الصف الثالث الجديد، ومن خلال إزالة الضجيج والاهتزازات والتشتيت غير المرغوب فيه. ويراقب الجيل الثالث من نظام «إزالة الضجيج النشطة» اهتزازات العجلات والإطارات والمحرك التي تصل إلى المقصورة.

كما انتقلت رينج روفر الجديدة إلى مستويات غير مسبوقة من الحفاظ على عافية الركاب، حيث يعد نظام «تنقية هواء المقصورة المعززة» ثمرة التطوير المستمر لهذه التكنولوجيا الرائدة.

وتعمل هذه التكنولوجيا الذكية بالتناغم مع نظام «مثبت السرعة التكيفي» و«مساعدة التوجيه» لتطرية حركات هيكل السيارة عند التغيرات المفاجئة في السرعة. وتتميز هذه السيارة بنظام التعليق المستقل تماماً، مع أول محور خلفي خماسي الوصلات على الإطلاق من لاند روفر، ويعزل هذا المحور المقصورة عن عيوب الطريق بشكل أكثر فعالية من أي وقت سبق بمساعدة نوابض التعليق الهوائي المتطورة.

كما أن سيارة رينج روفر الجديدة أول سيارة من لاند روفر تتزوّد بميزة الأبواب المعززة كهربائياً، مع ميزات الرصد المتكامل للأخطار ومضاد الصدمات، التي تدعم ميزة إغلاق الأبواب الهادئ، ويضمن بداية الرحلات وانتهاءها بشكل لطيف.

وتمثل أبرز سيارات لاند روفر قمّة القدرات الفائقة والقدرة على ضبطها، بفضل المعدات والبرمجيات التي تعمل بتناغم تام، والمتاحة بفضل هيكل MLA-Flex. يتم التحكم بهذه القدرات الواسعة عبر نظام «التحكم المتكامل بالهيكل القاعدي»، وهو نظام تحكم واحد لباقة من التقنيات المتطورة، ويعدّل ديناميكيات السيارة لملاءمة كل ميل من الرحلة، من خلال الضبط الدقيق، سواء بشكل استباقي أو كاستجابة لخصائص الطريق.

ويوفر المحور الخلفي المشغل كهربائياً ما يصل إلى سبع درجات من تغيير زاوية التوجيه، وفي السرعات المنخفضة، يقوم بتدوير العجلات الأمامية، ويمنح سيارة رينج روفر الجديدة دائرة انعطاف يقل قطرها عن 11 متراً، وهي أصغر دائرة انعطاف لأي سيارة من لاند روفر. أما على السرعات المرتفعة، فيدور المحور الخلفي بشكل متزامن مع العجلات الأمامية، من أجل زيادة ثبات وراحة السيارة.

كما أن سيارة رينج روفر الجديدة أول سيارة لاند روفر مزودة بنظام «الاستجابة الديناميكية المعززة»، ويعد نظام التحكم النشط بالانزلاق الإلكتروني بقوة 48 فولط أسرع استجابة وأكثر كفاءة من الترتيب الهيدروليكي، مع عزم دوران يصل حتى 1.400 نيوتن متر يتم توجيهه إلى القضبان المضادة للانزلاق، للإبقاء على حركات هيكل السيارة تحت السيطرة.

أما نظام التعليق الهوائي المستقل تماماً، فيعزل المقصورة عن عيوب سطح الطريق بشكل أكثر فعالية مما سبق، من أجل ضمان التوازن والهدوء في كل الأوقات. ويجمع هذا النظام بين عدد من النوابض الهوائية الأفضل من نوعها، مع المثبطات المزدوجة الصمامات، التي تدار بالكامل عبر «الديناميكيات التكيفية»، برنامج التحكم المطوّر داخل الشركة.

فيما يتم التحكم بناقل سرعة «الدفع الكلي الذكي» من نظام «ديناميكيات مجموعة القيادة الذكية»، ويراقب هذا النظام مستويات الاحتكاك وحركات السائق 100 مرة كل ثانية، كي يتنبأ بأنسب توزيع لعزم الدوران بين المحورين الأمامي والخلفي، وضمن المحور الخلفي نفسه، من أجل قوة جرّ مثالية على الطرقات العادية والوعرة.