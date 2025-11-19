إطلاق أول نسخة كهربائية بالكامل من «بورشه كايين»

كشفت «بورشه» عن نسخة كهربائية بالكامل من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات «كايين» التي وصفتها الشركة بأنها «أقوى مركبة مخصصة للطرقات العامة أنتجتها على الإطلاق».

تعد «كايين إليكتريك» أول سيارة كهربائية بخيار الشحن اللاسلكي من «بورشه»، رغم أن سرعته أقل مقارنة بالشحن التقليدي، ويأتي إطلاقها بعد شهرين من إعلان الشركة عن إعادة توجيه خططها نحو المركبات الكهربائية، مع الاستمرار في تقديم سيارات محركات الاحتراق الداخلي والهجينة.

تصل قدرة السيارة الجديدة إلى 1139 حصاناً وتتسارع من 0 إلى 60 ميلاً (96.6 كيلومتراً) في 2.4 ثانية، وتتمتع بعزم دوران يصل إلى 1106 رطل-قدم، أي ما يعادل 1500 نيوتن-متر.

وللوصول إلى ذروة أداء السيارة، قالت «بورشه» إنه يجب تفعيل وضع الانطلاق، أما في وضع القيادة العادي فتصل قدرة السيارة إلى 844 حصاناً.

والسيارة مزودة ببطارية بسعة 113 كيلوواط-ساعة، ونظام كهربائي 800 فولت قادر على الشحن من 10% إلى 80% خلال أقل من 16 دقيقة. وتعد «كايين» أول سيارة كهربائية بخيار الشحن اللاسلكي من «بورشه»، رغم أن سرعته أقل مقارنة بالشحن التقليدي.

ويأتي إطلاقها بعد شهرين من إعلان الشركة عن إعادة توجيه خططها نحو المركبات الكهربائية، مع الاستمرار في تقديم سيارات محركات الاحتراق الداخلي والهجينة.

ومن أبرز ما يميز داخلية السيارة بنسختها الكهربائية بالكامل هو شاشة Flow Display منحنية تأخذ مركز لوحة القيادة، وتعمل كمنصة رقمية ضخمة لعرض كل ما يحتاجه السائق. ورغم هذا التوجه الرقمي الجريء أبقت بورشه على بعض الأزرار البسيطة للتحكم السهل في التكييف والمروحة، وهو توازن ذكي بين الحداثة والعملية.

وإلى جانب هذه الشاشة، هناك شاشة قياس 14.25 بوصة مخصصة للعدادات، تعرض كل تفاصيل القيادة بشكل فني أنيق. أما الراكب الأمامي فله نصيب خاص بشاشة اختيارية بحجم 14.9 بوصة يمكن استخدامها لمشاهدة المحتوى أو تشغيل التطبيقات أثناء تحرك السيارة وهو يجلس بجانب السائق.

لكن المفاجأة الكبرى تأتي مع شاشة الواقع المعزز هيد أب ديسبلاي، على الزجاج أمام نظر السائق التي تصل إلى حجم مذهل يبلغ 87 بوصة، وهي ما يحول الزجاج الأمامي إلى مساحة عرض تفاعلية تعرض الملاحة، السرعة، وتحذيرات الطريق بشكل ثلاثي الأبعاد.

ولم تقتصر الشركة الألمانية على توفير الشاشات فقط في داخلية بورشه كايين الكهربائية، بل دمجت تقنيات ذكية مثل المفتاح الرقمي (Digital Key) الذي يمكن مشاركته مع ما يصل إلى سبعة أشخاص، ما يجعل السيارة أكثر مرونة في الاستخدام العائلي أو حتى بين الأصدقاء.

كما يتوفر نظام مساعد صوتي مطور بالذكاء الاصطناعي، قادر على التعرف على الأوامر المعقدة وتخصيص التجربة لكل مستخدم.

أما من ناحية التخصيص، فقد رفعت بورشه المعايير مرة أخرى، حيث توفر 13 خياراً من الألوان الداخلية، وأربع باقات تصميم، وخمس حزم زخرفية، إلى جانب الإضاءة المحيطية الممتدة وخمس ثيمات رقمية تضبط شاشات السيارة بما يتناسب مع وضعية القيادة أو المزاج العام.