"جيب" تزيح الستار عن "ريكون" الكهربائية للطرق الوعرة

كشفت «جيب» الأمريكية، خلال معرض لوس أنجلوس للسيارات، النقاب عن سيارتها الرياضية متعددة الأغراض الكهربائية الجديدة «ريكون» Recon 2026، المتوقع البدء في إنتاجها أوائل العام المقبل في مصنع الشركة في المكسيك، ويبدأ سعرها من 65 ألف دولار.

واستغرق العمل على السيارة سنوات عدة، حيث تم الكشف لأول مرة في عام 2021 عن فكرة السيارة الكهربائية المستوحاة من سيارة Wrangler SUV الشهيرة للطرق الوعرة. ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجها في أوائل العام المقبل في مصنع بالمكسيك.

تم الكشف عن Recon أول من أمس قبل معرض لوس أنجلوس للسيارات، وهي تتضمن تصميم Jeep المألوف على شكل صندوق، بالإضافة إلى أبواب قابلة للإزالة وإطار احتياطي في الخلف وسقف مفتوح - كل هذا مرادف لسيارة Wrangler SUV من العلامة التجارية.

وقال بوب برودردورف، الرئيس التنفيذي لشركة جيب، في بيان: «مع ريكون، نثبت أن الكهربة لا تتوافق فقط مع التميز على الطرق الوعرة، بل يمكنها رفعها، من خلال توفير عزم دوران فوري، وتحكم دقيق، وتجربة قيادة أكثر هدوءاً واتصالاً، وهي فريدة من نوعها في جيب».

يذكر أن تطوير «ريكون» استغرق سنوات، إذ أعلنت الشركة في عام 2021 عن فكرة طرح سيارة كهربائية مستوحاة من «رانجلر» للطرق الوعرة.

وتعمل المحركات الكهربائية بالسيارة بقوة إجمالية 650 حصاناً، ويمكن أن تقطع 250 ميلاً (402.33 كيلومتر) بالشحنة الواحدة، ومدى يقل عن العديد من السيارات العاملة بالبطاريات الأقل تكلفة.

ويأتي طرح «ريكون» بالتزامن مع خفض الشركة الأم «ستيلانتيس» استثماراتها في السيارات الكهربائية بصورة كبيرة بعد تغير ظروف السوق، خصوصاً مع انتهاء الحوافز الفيدرالية لشراء المركبات العاملة بالبطاريات في أمريكا وتغيير المدير التنفيذي في العام الماضي.