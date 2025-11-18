ما سر عشرات السيارات المهجورة في مطار بوسطن الدولي؟

شهد مطار لوغان الدولي في بوسطن ظاهرة غريبة أثارت دهشة المسؤولين والمواطنين على حد سواء، إذ تم العثور على عشرات السيارات القديمة مهجورة في مواقف المطار، ما دفع السلطات إلى عرضها في مزادات علنية لبيعها.

ووفقا لهيئة الموانئ في ماساتشوستس (Massport)، فقد تم طرح 71 سيارة للبيع في مزاد نظمته شركة JJ Kane Auctions هذا الأسبوع، وجميعها بيعت بحلول يوم الخميس الماضي، وقد تم نقل السيارات من مواقف المطار إلى ساحة خارج مدينة شروزبري، لإفساح المجال لمزيد من مواقف السيارات.

وقالت شركة المزادات إن السيارات بيعت "كما هي" وبدون سندات ملكية، مما يعني أن المشترين كانوا مطالبين بإصلاح أي أعطال في المحركات بأنفسهم، ولم تحدد الشركة أي سعر ابتدائي، إذ كان السعر النهائي يعتمد على المزايدات التي قدمها المشترون، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وعلى الرغم من أن بعض السيارات كانت قديمة بشكل واضح وكان يجب أن تُرسل إلى مكب الخردة، فإن بعضها الآخر كان في حالة جيدة جدا، بما في ذلك سيارة كيا تيلورايد SUV موديل 2020، التي حصلت على مزايدة بقيمة 15,500 دولار.

وقال جارّيت شاربنتييه، مدير الحسابات في شركة JJ Kane، لصحيفة Worcester Telegram & Gazette، "الجميع يريد معرفة القصة خلف هذه السيارات، من الذي ترك سيارة كيا 2020 الجميلة بإطارات مثقوبة في المطار؟"، وأضاف: "هناك سيارات كان يجب أن تذهب للخردة، وهناك أخرى تبدو كأنها جديدة تماما".

وبينما يترك البعض سياراتهم مهجورة بدافع الكسل أو الإهمال، احتوت بعض المركبات على أغراض شخصية تشير إلى مالكيها، على سبيل المثال، تُركت تويوتا كورولا موديل 2014 بصور لطفل أمام كعكة عيد ميلاد وحقيبة هدايا في المقعد الخلفي، كما عُثر في بويك لي سابر موديل 2000 على ملاحظة تقول إن السيارة كانت مسروقة من مأوى للمشردين في بانغور، في ولاية "مين" في مارس 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن مزادات السيارات المهجورة في مطار بوسطن ليست حديثة العهد، فقد تم بيع 65 سيارة في عام 2017، و63 سيارة في 2021، و95 سيارة في 2022.

وتتطلب قوانين ماساتشوستس أن يتم تسجيل أي سيارة جديدة في غضون 10 أيام من الشراء، ويستلم المشترون إيصال بيع يمكنهم من تسجيل السيارة في سجل المركبات للحصول على سند ملكية.

وتسلط هذه المزادات الضوء على ظاهرة غريبة وغير مفسرة لترك السيارات في مطار دولي مكتظ، في حين يستمر المسؤولون والمزايدون في التكهن بالقصص وراء كل سيارة مهجورة، في مشهد يجمع بين الغموض والدهشة على حد سواء.