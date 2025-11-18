ارتفاع صادرات السيارات في الصين بنسبة 15.7% خلال 10 أشهر

ارتفعت صادرات الصين من السيارات بنسبة 15.7% على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، وذلك بحسب ما أفادت البيانات الصادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات.

وبحسب بيانات الجمعية صدرت البلاد أكثر من 5.6 ملايين سيارة خلال هذه الفترة.

وأضافت الجمعية أنه تم تصدير حوالي 2.01 مليون سيارة تعمل بالطاقة الجديدة، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 90.4%.

وخلال شهر أكتوبر وحده، ارتفعت صادرات الصين من السيارات بنسبة 22.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تضاعفت صادراتها من السيارات العاملة بالطاقة الجديدة تقريبًا بنسبة 99.9%.