«لامبورغيني» تطلق «تيميراريو» بمحرك هجين



أعلنت «أوتوموبيلي لامبورغيني» عن إطلاق طراز «تيميراريو»، السيارة الرياضية الخارقة الجديدة كلياً والمجهزة بمحرك هجين ثماني الأسطوانات V8 توين توربو يعيد تعريف مفاهيم الأداء ومتعة القيادة والراحة. وستكون تيميراريو الطراز الثاني ضمن مجموعة لامبورغيني للسيارات عالية الأداء بالطاقة الكهربائية (HPEV) بعد طراز ريفويلتو، لتكمل السيارة الجديدة رحلة العلامة نحو السيارات الهجينة، وذلك بعد ظهور سيارة أوروس إس إي لأول مرة في السوق في وقت سابق من العام الحالي.

وتُقدّم سيارة تيميراريو، التي كانت نجمة أسبوع مونتيري للسيارات 2024، نفسها كمعيار جديد في قطاع السيارات الرياضية الفائقة بفضل أدائها الذي يتفوق على فئتها. إذ يجمع نظام الطاقة الهجين الجديد بين محرك ثماني الأسطوانات V8 توين توربو جديد كلياً وثلاثة محركات كهربائية، ما يوفر طاقة إجمالية تبلغ 920 حصاناً. وتم تصميم المحرك ثماني الأسطوانات الجديد وتطويره من الصفر في مصنع الشركة في سانت أغاتا بولونيزي، وهو محرك السيارات الرياضية الفائقة الأول والوحيد القادر على الوصول إلى سرعة دوران قصوى تبلغ 10.000 دورة في الدقيقة. ويتضح ذلك بشكل جلي من خلال الأداء، إذ إن أقصى سرعة للسيارة تزيد على 340 كم/ساعة (210+ ميل في الساعة)، بتسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة (0-62 ميلاً في الساعة) خلال 2.7 ثانية فقط.



وقال ستيفان فينكلمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأوتوموبيلي لامبورغيني: «إن سيارة تيميراريو هي سيارة متفوقة بأصالة، وتتربع ضمن فئة خاصة بها، إذ إنها سيارة غير عادية ومبتكرة من الناحية التقنية ومن ناحية الأسلوب على حد سواء. يتحتم على كل سيارة جديدة من لامبورغيني أن تتفوق على نظيراتها السابقة من حيث الأداء، وفي الوقت نفسه أن تكون أكثر استدامة من حيث الانبعاثات. ومع طراز تيميراريو، فقد أكملنا فصلاً رئيسياً في استراتيجية الانتقال نحو الأنظمة الكهربائية التي وضعناها في خطتنا Direzione Cor Tauri، كما أصبحنا أول علامة تجارية للسيارات الفاخرة تقدم مجموعة هجينة بالكامل».

ومن خلال طراز تيميراريو الجديد، فقد وصلت علامة لامبورغيني أيضاً إلى آفاق جديدة من حيث كفاءة الديناميكية الهوائية، وذلك بفضل التناغم بين التفاصيل وخطوط التصميم التي تمثل خطوة بارزة أخرى في تصميم العلامة التجارية. كما أن الهيكل الجديد المصنوع بالكامل من الألمنيوم، يزيد بشكل كبير من الصلابة الالتوائية ويسهم في توفير ديناميكيات قيادة ممتازة، وذلك بفضل استخدام خليط متطور عالي الصلابة وخفيف الوزن في صناعة الهيكل.

كما يوفر الهيكل أيضاً راحة ممتازة للركاب ويضمن لهم مساحات أكبر وسعة تخزينية أكثر من أي مركبة أخرى في فئتها.

وتضمن سيارة تيميراريو أيضاً تجربة مميزة للوسائط المتعددة، والتي تعد الأكثر تقدماً في تاريخ لامبورغيني، وذلك بفضل تقديم نظام Lamborghini Vision Unit، الذي يوفر الوصول إلى وظائف وتطبيقات جديدة تسمح للسائقين بإعادة مشاهدة تجاربهم على الحلبات والطرقات ومشاركتها.



ولقد كان وما زال نظام القيادة الخاص بلامبورغيني يجسّد روح العلامة المميز، إذ تتّبع لامبورغيني نهجاً جديداً تماماً في سيارة تيميراريو من خلال نتاج عدة سنوات من التطوير لتقدم مجموعة طاقة غير مسبوقة لسيارة رياضية فائقة. وتتألف وحدة الطاقة من محرك احتراق داخلي بي-توربو عالي الدوران مقترن بثلاثة محركات كهربائية.



ويقول روفن مور، الرئيس الفني لشركة لامبورغيني في هذا الخصوص: «أردنا تطوير محرك رياضي عالي الأداء ولا مثيل له يجمع بين أفضل ما في المجالين: محرك الاحتراق الداخلي ثماني الأسطوانات V8 ونظام كهربائي ذو أداء عالٍ. إن مفهومنا المتمثل في دمج ثلاثة محركات كهربائية مع محرك احتراق داخلي يضمن تحقيق تسارع فوري وتوجيه عزم الدوران واستعادة الطاقة. ومع سيارة تيميراريو، نقوم بإعادة تعريف هذا القطاع. إنها سيارة فريدة من نوعها، من حيث الحلول الهندسية والأداء على حد سواء».