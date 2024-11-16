تدشين أول منشأة لعلامة «فين فاست» في دبي



افتتحت شركة «الطاير للسيارات» أول منشأة مبيعات وخدمة وقطع غيار خاصة بعلامة «فين فاست» التي تجمع مفهومي الفخامة والاستدامة، وذلك في منطقة البرشاء بدبي. وتمتد المنشأة على مساحة تزيد على 950 متراً مربعاً، وتضم صالة عرض تبلغ مساحتها 400 متر مربع، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للصيانة وقطع الغيار، وهو ما سيضمن الراحة للعملاء عبر تزويدهم بجميع هذه الخدمات في مكان واحد.

الطاير للسيارات»، الشريك المرموق ذو الخبرة الواسعة في قطاع السيارات بالمنطقة، خطوة بالغة الأهمية في مساعي فين فاست الاستراتيجية للتوسع في الشرق الأوسط. ونحرص على تقديم سيارات كهربائية عالمية المستوى آمنة وصديقة للبيئة، تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة في هذه المنطقة.

وقال أشوك خنا، الرئيس التنفيذي لشركة «الطاير للسيارات»: نحن متحمسون جداً لإطلاق سيارات «فين فاست» في الإمارات، والذي يأتي عقب توقيعنا اتفاقية مع العلامة التجارية قبل أشهر قليلة فقط. وفي إطار مواكبة التغييرات الجذرية التي تفرضها حلول التنقل المستقبلية على قطاع السيارات، توفر «الطاير للسيارات» لعملائها الآن فرصة امتلاك سيارات من أحدث العلامات التجارية المصنعة للسيارات الكهربائية وأسرعها نمواً في العالم. وكعلامة تجارية تضع الاستدامة في صلب عملياتها، تقدم فين فاست للسوق الإماراتية سيارات متميزة تجمع مفهومي الفخامة والاستدامة.



وتقع منشأة «فين فاست» ضمن مجمع الطاير للسيارات الصديق للبيئة والذي يمتد على مساحة 55 ألف متر مربع، ويتضمن نظاماً لتوليد الكهرباء من ألواح شمسية تغطي كامل سطحه بقدرة 660 كيلو واط، والتي تلبي 25% من احتياجات المجمع من الطاقة الكهربائية. ويستخدم المجمع كذلك تقنيات خضراء أخرى تسهم في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة، مثل أنظمة الإضاءة والتبريد الذكية.



من جانبه، قال تا شوان هين، الرئيس التنفيذي لشركة «فين فاست» الشرق الأوسط: نفخر بافتتاح أول منشأة خاصة بفين فاست في دبي التي تعد واحدة من أكثر المراكز الاقتصادية والتجارية حيوية في العالم. ويمثل تعاوننا مع شركة «

وتتزامن هذه الخطوة المهمة مع دخول الشركة إلى سوق الإمارات في 28 أكتوبر الجاري، حيث ستعرض المنشأة حال إطلاقها سيارة VF 8 الكهربائية للبيع، وهي سيارة متميزة مكونة من صفين من المقاعد وصممتها شركة Pininfarina الإيطالية الشهيرة، لتكون بذلك أول سيارة للعلامة التجارية الفيتنامية تظهر على الطرقات الإماراتية. وسيتم طرح طرازات VF 6 وVF 7 وVF 9 للبيع في عام 2025.