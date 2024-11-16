طرح الجيل التالي من «لاند كروزر برادو» في الإمارات



أطلقت شركة «الفطيم تويوتا» الإصدار الجديد ذي التصميم المختلف تماماً من «سيّارة لاند كروزر برادو» في الإمارات، والتي تربّعت على عرش السيارات المخصصة للمسارات الوعرة وقدمت أداءً موثوقاً على امتداد أكثر من 70 عاماً وفي 190 بلداً، حتى باتت تعتبر من أقوى المركبات رباعية الدفع على الإطلاق.

وأثبت موديل«لاند كروزر»، منذ إطلاقه عام 1951، قدرته على تقديم تجربة قيادة ممتازة في أصعب الظروف. وانضم موديل«لاند كروزر برادو» إلى أسرة «لاند كروزر» عام 1985، ليقدّم مستوى الأداء نفسه كما الموديلات التي سبقته، لكن بتصميم أصغر حجماً وأخفّ وزناً.



وقال جاك برنت، المدير الإداري لشركة «الفطيم تويوتا»: «نحن متحمّسون جداً لهذه السيارة الأسطورية رباعية الدفع والتي تشكل جزءاً أساسياً من تاريخ تويوتا العريق، وتنبع من سعي الشركة الدائم وراء مستويات أعلى من الموثوقية والمتانة والقوة».



وأضاف: «بفضل تصميمها الفسيح والعملي، لبّت هذه السيارة احتياجات العائلات وأصحاب الأعمال في أنحاء الإمارات، وساعدت أولئك الذين ينشدون المغامرة على اكتشاف جبال الإمارات الجميلة وصحرائها الخلّابة. كما أسهمت في دفع العجلة الاقتصادية في الإمارات باعتبارها مركبة متينة وموثوقة متوفّرة بسعر قريب من المتناول، ملائمة لأساطيل السيارات في القطاعين العام والخاص».



وختم بالقول: «تدعم مجموعة «الفطيم» رؤية «تويوتا» بتأمين وسائل النقل والسعادة للجميع، ويتميّز موديل«برادو» 2024 بتصميم مثالي يخدم هذا الغرض، إذ يعود إلى جذور «لاند كروزر» ليطرح سيارة بسيطة ومتينة تشكّل خياراً عملياً يلبّي مختلف احتياجات العملاء».



وتُراعي سيارة «لاند كروزر برادو» الجديدة مبادئ التصميم الكلاسيكية، من الخطوط الأفقية القوية إلى مظهر السيارة الشهير والتصميم الداخلي المتين والثابت، لتُجسّد المعنى الحقيقي للسيارات المخصصة للطرقات الوعرة.

ولتوفير تجربة قيادة مشوّقة أكثر، تم تجهيز سيارة «لاند كروزر برادو» بمحرّك يوفّق بين الأداء القوي والكفاءة البيئية. وهو عبارة عن محرّك توربو يعمل بالوقود، رباعي الأسطوانات، بسعة 2.4 ليتر، يولّد قوة قدرها 267 حصاناً فيما يبلغ العزم 430 نيوتن متر، وهو مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي ثمانيّ السرعات.



وتشمل سيارة «لاند كروزر برادو» الجديدة أنظمة دعم عند القيادة على مختلف التضاريس، ممّا يجعل منها المركبة رباعية الدفع الأكثر تطوّراً في المنطقة من الناحية التقنية والأكثر أماناً ومتعةً وسهولةً للاستخدام. وتُساعد هذه الأنظمة السائق، سواء كان ماهراً أو مبتدئاً، على الاستفادة من أداء السيارة بفضل مجموعة واسعة من المزايا المساعدة، تشمل نظام القفل التفاضلي (في الوسط وفي الخلف) الذي يؤمّن قدرة أكبر على اجتياز الطرقات الوعرة. وبفضل تَمفصُل الدواليب، فهي تتمتع بقدرة فائقة على تغطية مجال أوسع من الأرض على الطرقات الوعرة.



وتأتي سيارة «لاند كروزر برادو» مع ستة أنماط قيادة، تشمل نمط AUTO الجديد الذي يعزز قدرة القيادة على تضاريس متعددة، من خلال التكيف مع مختلف الظروف على الطرقات مثل الرمال والصخر والتراب والوحل، فضلاً عن وظيفة التحكّم بالزحف التي تعزز قدرة السيارة على الطرقات الوعرة.



كما تساعد سيارة «لاند كروزر برادو» السائق على تقييم ظروف الطريق المحيطة بالسيارة، مما يعزز التحكّم بالسيارة بثقة وأمان أثناء القيادة بسرعة منخفضة، وذلك بفضل نظام مراقبة التضاريس المتعددة بتقنية ثلاثية الأبعاد (3D-MTM)، مع أربع كاميرات تساعد السائق على رؤية محيط السيارة.