«جيلي» تطلق الطراز الجديد كلياً «بريفيس» في الإمارات



أعلن المركز الميكانيكي للخليج العربي، الموزّع الرسمي المعتمد لعلامة «جيلي» للسيّارات في الإمارات، عن طرح سيّارة «جيلي بريفيس» الجديدة كلياً في الإمارات، التي تُطلق رؤية جديدة لمزايا سيّارة السيدان العائلية الصغيرة، إذ توفّق بين التصميم الاستثنائي والتكنولوجيا المتطوّرة وأعلى مستويات الراحة.



يُعبّر التصميم الخارجي لسيّارة «بريفيس» بأسلوب شاعري، عن رؤية «جيلي» لمستقبل سيّارات السيدان. يشمل التصميم شبكاً أمامياً يستحضر إلى البال شلّالات المياه، من وحي شلّالات إجوازو الخلّابة في أمريكا الجنوبية، ومصابيح Vast Cosmic Galaxy Integrated الخلفية الأفقية، المتّصلة ببعضها البعض بخطّ واحد أنيق.

وقال الدكتور أندرياس شاف الرئيس التنفيذي لقسم المشاريع الجديدة في مجموعة البطحاء السيّارات: يُراعي تصميم سيّارة «جيلي بريفيس» السائق النبيه الذي لا ينظر إلى سيّارته على أنّها وسيلة نقل فحسب، بل يعتبرها رمزاً لنمط حياته وطموحاته وإنجازاته الشخصية، والتعبير عن ذاته. تُشكّل سيّارة «بريفيس» رمزاً للفخامة العصرية، والتطوّر التكنولوجي في كل ناحية من النواحي، إن كان على صعيد التصميم أم الهندسة. نسعى في «جيلي الإمارات» إلى الوفاء بوعودنا، وتقديم سيّارات ترتقي بتجربة القيادة، وتُلبّي طموحات السائق واحتياجاته.

وتخفي سيّارة «بريفيس» تحت غطائها المحرّك الأقوى في فئته، وهو محرّك بنزين بشاحن توربيني سعته 2 ليتر، متّصل بناقل حركة مزدوج سباعي السرعات، يعمل بقوّة تصل إلى 215 حصاناً. أمّا العزم فيبلغ 350 نيوتن متر، وهو الأعلى في فئته، ما يضمن للسائق القوّة والأداء وسهولة التحكّم في مختلف الظروف.



وتتسارع سيّارة «بريفيس» من صفر إلى 100 كلم/الساعة في غضون 6,9 ثوانٍ فقط، من دون المساومة على الكفاءة، إذ يبلغ معدّل استهلاك الوقود 18,7 كلم/ليتر، لتكون السيّارة الأسرع في فئتها التي تُوازي بين القوّة والاستدامة.

وتُثري تكنولوجيا القيادة الكهربائية الذكية تجربة القيادة، فتُتيح أربعة أنماط قيادة مختلفة، تُلبّي مختلف احتياجات السائقين، وهي ECO وComfort وSport وIntelligent. تُسهم الكفاءة المذهلة في نقل السرعات، والتي تصل إلى 98 في المئة في تعزيز الأداء، وهي النسبة الأعلى بين نظيراتها من سيّارات السيدان.



ونصل إلى المقصورة الداخلية في سيّارة «جيلي بريفيس»، حيث تمّت مراعاة أدقّ التفاصيل، لينعم السائق والراكب بأقصى درجات الراحة والسلامة، من دون المساومة على جمال التصميم. فالمقصورة توفّق بين التكنولوجيا والفخامة، وتشمل لوحة تحكّم متطوّرة، وشاشة عالية الدقّة لعرض البيانات والترفيه والاتّصال، قياسها 13,2 بوصة، تُعتَبر الأفضل في فئتها. تؤمّن سيّارة «بريفيس» مساحة رحبة، تضمن راحة جميع الركّاب، إذ يبلغ طولها 4825 ملم، وعرضها 1880 ملم، فيما يبلغ طول قاعدة العجلات 2800 ملم.