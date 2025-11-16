دبي تشهد أول ظهور إقليمي للطراز الجديد مايباخ «SL 680 Monogram Series»

كشفت مرسيدس-مايباخ عن الطراز الجديد «SL 680 Monogram Series» في الشرق الأوسط لأول مرة، بجزيرة بلوواترز في دبي.

ويشكل الظهور الأول لسلسلة SL Monogram، إلى جانب التجربة الممتدة على مدى ستة أسابيع، خطوة لإعادة تقديم روح العلامة الألمانية في المنطقة بأسلوب معاصر. وقال مايكل ستروباند، الرئيس والمدير التنفيذي لمرسيدس-بنز لسيارات الركاب في الشرق الأوسط: «تقدّم سلسلة SL 680 Monogram بعداً جديداً لتجربة مايباخ، أكثر تعبيراً، وأكثر إحساساً، ومصممة بأدق التفاصيل. عملاؤنا في الشرق الأوسط من بين الأكثر تميزاً وذوقاً في العالم، وقد تم ابتكار هذا الظهور الإقليمي للاحتفاء بشغفهم نحو كل ما هو استثنائي، حيث يلتقي الابتكار مع التفرد وفخامة الحياة العصرية بتناغم متكامل».

ويُعد طراز SL 680 Monogram Series أول سيارة مكشوفة بمقعدين ضمن مجموعة مايباخ، حيث يجمع بين الحضور الرياضي المميز والأناقة الراقية. ويأتي تصميمه ليعيد صياغة الشخصية الأسطورية لسيارة SL من منظور مايباخ، جامعاً بين الأداء الديناميكي والدقة الحرفية المصنوعة يدوياً.

وقد تم تصميم كل تفصيلة في المقصورة ثنائية المقاعد بعناية لتجسيد شخصية الطراز الفريدة، حيث يبرز مفهومان تصميميان منسقان، «White Ambience»، و«Red Ambience»، حالتين مختلفتين تماماً: الأولى تعبّر عن رقي هادئ ومتناغم، بينما تعكس الثانية طابعاً نابضاً بالحيوية والثقة. وإلى جانب ذلك، تتوفر أكثر من 50 لوناً من ألوان MANUFAKTUR حسب الطلب، بما يواكب ثقافة التفرد والحرفية التي تميّز المنطقة.