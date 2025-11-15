«بي إم دبليو» تطلق الفئة السابعة.. إصدار «سهيل» بإرث عربي

كشفت «بي إم دبليو» الشرق الأوسط عن الفئة السابعة.. إصدار «سهيل» الذي يعدّ أحد أرقى إبداعاتها وأكثرها تفرداً للمنطقة حتى اليوم. هذا الإصدار الحصري، المحدود 50 نسخة فقط حول العالم، يستلهم فخامته وأناقة تصميمه من نجم سهيل، رمز الاستدلال والتألق والتجدد المتأصل بعمق في التراث العربي العريق.

وقال كريم كريستيان حريريان، المدير الإداري لمجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط: يتخطى إصدار سهيل من «بي إم دبليو» الفئة السابعة حدود التميز في عالم السيارات ليجسد احتفاءً بالإرث الثقافي والحرفية الفائقة وروح الابتكار التي تميز الشرق الأوسط. ومع 50 نسخة فقط من هذا الإصدار الاستثنائي حول العالم، يعكس إصدار «سهيل» قمة إمكانات التخصيص التي يوفرها برنامج «بي إم دبليو إنديفيدوال» والمصمم خصيصاً لعشاق الجوهر والجمال والابتكار على حد سواء.

ويتألق إصدار «سهيل» بتصميم يتناغم فيه الفن والفخامة والهندسة المتقدمة. على الصعيد الخارجي، تتميز السيارة بمصابيح «بي إم دبليو» الكريستالية المميزة إلى جانب الشبك الأمامي الأيقوني المتوهج، لتستقبل كل من يراها بأناقة عصرية.