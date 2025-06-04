الكشف عن طرازين جديدين من «GAC» في دبي

كشفت شركة «قرقاش موتورز»عن طرازي «GAC GS8» هايبرد وترافيلر لعام 2026. وتميز هذان الطرازان بأداء ديناميكي متميز وتقنيات ذكية جديدة.

ويأتي طراز GS8 لعام 2026 بثلاث فئات متميزة تُلبّي مختلف أنماط الحياة: البنزين، والهايبرد، وترافيلر. ويتميز طرازا البنزين والهايبرد بتصميم خارجي مطوّر، يتضمن شبكة أمامية كبيرة وإطارات قياس 20 بوصة. أما طراز ترافيلر، المصمّم خصيصاً لعشّاق المغامرة، فيأتي بتصميم خارجي صلب للطرق الوعرة، مع شبك أمامي مزيّن بالكروم وصندوق خلفي عملي متعدد الاستخدامات.

وتحت غطاء المحرّك، تعتمد نسختا البنزين وترافيلر على محرّك 2.0TGDI بقوة 248 حصاناً وعزم دوران 380 نيوتن متر. بينما تجمع نسخة الهايبرد بين نفس القوة والأداء وكفاءة الوقود العالية عبر نظام GAC موتور المتطور 2.0TM Mega Wave THS. وتدعم جميع الطرازات أنماط قيادة متعددة تشمل: الاقتصادي، الراحة، الرياضي، والطرق الوعرة، لضمان استجابة مثالية حسب نوع الطريق.

أما المقصورة الداخلية، فهي مصممة لتوفير أقصى درجات الراحة والتقنية، بمساحة رحبة تتسع لسبعة ركاب. تشمل الميزات الفاخرة نظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، ومقاعد أمامية مكيفة مع خاصية الذاكرة والتدليك (لطراز الهايبرد)، بالإضافة إلى نظام تعطير داخلي مدمج وإضاءة محيطية، في تجربة تضاهي طرازات الـ SUV الفاخرة الرائدة.

وقال مورغان سوندرلاند، المدير العام لشركة قرقاش للسيارات GAC: «نفخر اليوم بالكشف عن الجيل الجديد من GS8 بثلاث فئات متميزة، كل منها صُمّم بعناية ليلائم أنماط حياة متباينة. فنسخة ترافيلر تضع المغامرة في صميمها دون التنازل عن الراحة، بينما تجمع النسخة الهايبرد بين التكنولوجيا الذكية وكفاءة الوقود، في حين توفّر نسخة البنزين أداءً سلساً وموثوقية دائمة. هذه التجربة التفاعلية جاءت لتعكس القدرات الشاملة لهذا الطراز وتعزّز روح القيادة الراقية التي تتميز بها علامة GAC موتور».

من جانبه، قال مارك زانغ، المدير العام لشركة GAC موتور العالمية – الشرق الأوسط: «تعد منطقة الشرق الأوسط سوقاً رئيساً لنا، ويؤكد إطلاق GS8 الجديد التزامنا المستمر بتقديم سيارات SUV فاخرة تجمع بين التصميم الجريء، والوظائف الذكية، والقدرة العملية، بما يتناسب مع احتياجات التنقل المتطورة في الإمارات والمنطقة».