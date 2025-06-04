«كامري 2025» الأكثر تطوراً في أسواق الإمارات



شهدت أسواق الإمارات استقبال الطراز الجديد من «كامري» 2025. ويعكس الجيل التاسع من سيّارة «تويوتا كامري» التلاقي بين الشكل والمضمون، بمظهره الأنيق والجديد، وأدائه المُحسَّن، ومحرّكه الهجين القوي، ليواصل البناء على التاريخ الحافل بالنجاح لهذا الطراز. ويجمع طراز «كامري» الجديد كافة المزايا التي استقطبت السائقين في الجيل السابق من سيّارة السيدان التي لاقت رواجاً كبيراً، فيتميّز بالقوّة والأناقة والراحة، والخصائص التكنولوجية المتقدمة، وسهولة التحكّم بالقيادة.

ويتّسم طراز «كامري 2025»، الذي أزاحت «الفطيم تويوتا» الستار عنه مؤخراً، بمظهر رياضي أنيق، حيث يُضفي التصميم الأمامي المميّز الذي يحاكي شكل المطرقة إطلالةً تخطف الأنظار. وتشمل جميع فئات هذه السيّارة مصابيح أمامية ومصابيح نهارية ومصابيح خلفية رفيعة بتقنيّة (LED).

وقال جاك برنت، المدير الإداري لـ«الفطيم تويوتا» و«لكزس» في الإمارات: «لطالما كانت «كامري» إحدى ركائز تشكيلة السيدان من «تويوتا» في الإمارات، حيث تجمع بين المتانة والكفاءة والراحة، وتتفرد بأسعارها التنافسية. وقد أتاح هذا الطراز للعائلات والشركات قيمةً لا تضاهى، وأداءً موثوقاً على مرّ عقود من الزمن. واليوم، وفي إطار رؤية «الفطيم تويوتا» الرامية لإتاحة وسائل النقل الكهربائية على نطاقٍ أوسع، ودعم رسالة «الفطيم تويوتا» الهادفة إلى اعتماد وسائل النقل الخضراء في الإمارات وتماشياً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، تأتي سيّارة تويوتا «كامري» الكهربائية الهجينة 2025 المزوّدة بالجيل الخامس من نظام «تويوتا» هايبرد الريادي، متيحةً مزيجاً من الطاقة والتوفير في استهلاك الوقود لتجربة قيادةٍ فريدة على طرقات الإمارات في مختلف الظروف. ونتطلع لطرح هذه السيّارة المذهلة من فئة السيدان أمام عملائنا في الدولة».

وتعد «كامري» الجديدة أوّل سيّارة سيدان من «تويوتا» تجمع المحرّك رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 ليتر مع الجيل الخامس من نظام «تويوتا» هايبرد (THS 5). وتجتمع قدرات هذا المحرّك مع محرّك ثانٍ كهربائي، فيولّدان معاً 227 حصاناً. كما أدخل مهندسو «تويوتا» التعديلات على النظام الكهربائي الهايبرد الجديد عند السير بسرعات منخفضة للحدّ من دورات المحرّك وزيادة القوّة التي تولّدها بطاريّة الجرّ، ما يضمن مستويات متميزة من التسارع والعزم. كما ستحمل «تويوتا كامري» هايبرد شارة «Beyond Zero» التي تُشير إلى التزام «تويوتا» الراسخ بخفض انبعاثات الكربون وتحقيق رؤيتها ببناء مستقبل محايد كربونياً.

تتوفّر سيّارة «تويوتا كامري» أيضاً مع محرّك عالي الكفاءة يعمل بالوقود، سعته 2.5 ليتر ويشمل أربع أسطوانات مستقيمة، ويجمع بين كونه صديقاً للبيئة وموفراً لاستهلاك الوقود، فضلاً عن أدائه العالي وسرعة تجاوبه.

ويقترن المحرّك الذي يعمل بالوقود بناقل حركة أوتوماتيكي ثُمَاني السرعات، يتميّز بالسلاسة والكفاءة، مع نسبة تروس مُحكمة ومكوّنات مُحسّنة تؤمّن استجابة ممتازة مع تغيير التروس، وتسارعاً سلساً يتوافق مع أهداف السائق.

ويتكامل التصميم المتقن الذي يشتهر به طراز «كامري» مع المفهوم المفتوح الحديث والمواد الراقية، لإضفاء لمسة مميّزة على المقصورة في مختلف فئات هذا الطراز. ويُرسي الجيل الأحدث من هذا الطراز معياراً جديداً يُحتذى به لمواصفات الراحة، ويأتي قياسياً مع مفتاح ذكي وزرّ لتشغيل السيّارة، بالإضافة إلى نظام تكييف هوائي أوتوماتيكي ثُنائي المناطق، مع فتحات تكييف خلفية.

كما تتميز السيّارة بنظام تعليق مُحسّن وسرعة تجاوب أكبر بالإضافة إلى سهولة التحكّم، لينعمَ السائق بتجربة قيادة أكثر ثباتاً وتميزاً على المنعطفات. وتشمل السيّارة خاصية اختيار نمط القيادة، التي تُتيح للسائق الاختيار من بين ثلاثة أنماط قيادة، وهي النمط العادي، والنمط الرياضي، ونمط إيكو، وذلك وفقاً لاختلاف ظروف الطريق واحتياجات السائق. كما يُمكن للسائق قيادة السيّارة باستخدام المحرّك الكهربائي فقط، عبر الضغط على زرّ تفعيل نمط القيادة الكهربائية EV، وهو النمط الذي يُصدر أقل مستوى من الضجيج.

ويعتبر الجيل التاسع من طراز «كامري» الإصدار الأكثر تطوّراً على الإطلاق، ويتضمن للمرّة الأولى نظام التحكّم الصوتي Voice Agent، الذي يتيح التحكّم عبر الصوت بالنظام السمعي، وأنظمة السيّارة، ونظام الملاحة، ووظائف الهاتف الذكي المتّصل بالسيّارة، ما يضمن تجربة قيادة أكثر راحةً وأماناً.