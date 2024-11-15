إطلاق النسخة الثالثة من مهرجان عجمان للمحركات غداً

تحت رعاية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، أعلنت الدائرة عن موعد انطلاق النسخة الثالثة من «مهرجان عجمان للمحركات»، والذي سيكون على ثلاث مراحل في مواقع مميزة بدءاً من الغد. وقال محمود الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان: «تنظم الدائرة النسخة الثالثة من مهرجان عجمان للمحركات في ثلاثة مواقع مميزة، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققه المهرجان في نسختيه السابقتين، والإقبال المميز على المشاركة فيه.

ونسعى من خلال هذا المهرجان إلى تعزيز الأنشطة السياحية والرياضية والاجتماعية في الإمارة».

وستنطلق منافسات الفعالية الأولى من مهرجان عجمان للمحركات غداً وهي انطلاق قافلة مهرجان عجمان للمحركات من عجمان إلى مصفوت، حيث ستكون هناك جولة تنطلق من مبنى دائرة التنمية السياحية وستمر القافلة على العديد من المعالم في مصفوت منها متحف مصفوت وحصن مصفوت.

وفي 23 نوفمبر، سينتقل المهرجان إلى نادي عجمان للرياضة والرماية لتشهد منافسات الفعالية الثانية التي تشمل مجموعة من العروض الحية، والمسابقات المتنوعة لعشاق السيارات، مع التركيز على السيارات الكلاسيكية الفريدة.

وستنُظم الفعالية الثالثة والختامية في 14 ديسمبر، وذلك في مرسى عجمان، ستستعرض فيها أبرز السيارات المُعدلة التي تتميز بالفخامة والعصرية.