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أعمال

35 % ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة

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وكالات

دبي

ارتفعت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن الخارجي 35 % خلال أكتوبر، بقيادة الصين التي شهدت زيادة قوية في المبيعات.

وحسب بيانات شركة أبحاث السوق «رو موشن»، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية - سواء العاملة بالبطاريات بالكامل أو الهجينة القابلة للشحن الخارجي - إلى 1.72 مليون سيارة حول العالم في أكتوبر. وبناءً على ما نقلته «رويترز»، ذكر «تشارلز ليستر» مدير البيانات لدى الشركة أن المبيعات الأوروبية ارتفعت بنسبة 0.8 % فقط، لكنها تعد مرتفعة على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي رغم التحديات التي يواجهها قطاع السيارات في أوروبا.

ووصلت المبيعات في الصين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 1.2 مليون سيارة، بارتفاع 54 %، وأضاف «ليستر»: لا تُظهر سوق السيارات الكهربائية الصينية أية علامات على التباطؤ.

أما في الولايات المتحدة وكندا، فزادت المبيعات 11.4 %، وفي بقية العالم كانت نسبة الارتفاع 10.9 %.